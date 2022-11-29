新竹市美術館等9座古蹟與歷史建物的「新竹光環境改善計畫」，榮獲第5屆台灣光環境大賞肯定。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「2022台灣光環境獎」近日公布得獎名單，「新竹光環境改善計畫」、「波光市集」從9件決選作品中脫穎而出，榮獲第5屆台灣光環境大賞肯定，是此屆全國唯一榮獲兩項光環境獎的縣市。

代理市長陳章賢指出，過去7年多在前市長林智堅帶領下，市府團隊致力打造優質的城市環境，將設計力導入公共建設，並邀集全台頂尖設計師及規畫團隊，改善城市長期以來缺乏優質公共建設的難題，使這座年輕古城充滿生命力。

市府表示，「新竹光環境改善計畫」點亮竹市舊城區9座古蹟與歷史建物，將新竹州廳、消防博物館、圖書館、美術館、影像博物館、護城河、新竹公園入口、菸酒公賣局、孔廟等新竹地標景點重新改善，並整合城區內的照明設計，提供民眾更舒適的環境場域，這也是台灣光環境獎首次出現城市類型的得獎作品。

光環境獎評審團表示，「新竹光環境改善計畫」涵蓋多處公共空間、綠地及歷史古蹟建物，以永久性的燈光設置，創造與民眾長久生活的光環境，而竹市府跨局處單位的溝通整合工作，也為光環境營造帶來更全面的視野。

市府指出，擁有全台最美海濱市集之稱的「波光市集」，不僅有著搶眼的波浪造型外觀，大型頂棚及擋風牆體更回應濱海的氣候，有著抵禦夏季酷熱和冬季東北季風的功能，此外燈光精巧地與建築物搭配，在夜晚形成有別於日間的特色風情，猶如1座由內而外透亮的波浪地標。

評審團指出，「波光市集」整體燈光設計極具水準，並融合市集攤商的照明需求，與建築物做細膩精準的搭配，讓市集整體環境充滿活力，人與光影的流動更賦予了建築生命力。

評審團主席周鍊表示，台灣光環境獎創辦至今5年來，城市及社區夜間光環境計畫正逐年快速成長，尤其可見各縣市公部門對光環境的投入與參與，給予設計團隊更大的發想空間，作品也反應出光與生活有著正面的互動，並與大眾有著更緊密的關係。

市府行政處補充，「台灣光環境獎」鼓勵公共建設和環境中優質的照明設備運用，推廣光環境對大眾生活品質的提升，並持續挖掘全台各地默默耕耘的光環境工作者。

此次新竹市「新竹光環境改善計畫」、「波光市集」兩項建設榮獲台灣光環境獎肯定，是市府多年來致力改善城市容貌的成果，市府這些年來一步一腳印落實城市公共建設，提供市民更好生活品質，打造宜居幸福的新竹市。