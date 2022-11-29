現場議員們共同煮鍋，放菜的放菜、下肉的下肉，最後再將鍋物分別打包，相當認真。（潘虹恩攝）

一行人共同前往林阿嬤家送物資，林阿嬤更直呼「看到大家一起來關心，有說不出來的高興，相當感謝」。（潘虹恩攝）

華山基金會開啟寒冬送暖，串聯台中市38家火鍋業者進行愛心公益活動。華山基金會29日在龍井區鱻盅鍋物舉辦公益周開跑儀式，台中市議員吳瓊華、林孟令、張家銨及山腳里里長陳春雄等人皆到場表達支持，一同準備愛心火鍋送予在地的弱勢家庭。

華山基金會台中市愛心天使網部B區市站長梁偉宇指出，即日起至12月20日，民眾至鱻盅鍋物旗艦店、聯亭泡菜鍋太平店、六扇門太平店、爸爸酸菜白肉鍋太順店、爸爸酸菜白肉鍋長億店、挑食鍋物、鍋賣局沙鹿店、卓也小屋庭園餐廳、柚一鍋大雅店、帝一食補炭燒薑母鴨梧棲店、朝暮良辰婚宴會館等11間店家用餐，店家將捐出5％所得認助華山基金會弱勢獨居老人。

除了上述11間業者外，另外27間火鍋店會協助推廣年菜認助活動，並於店內放置華山基金會的愛心筒，華山基金會將會使用愛心筒的款項處理獨居老人年菜送暖事宜。

華山基金會於29日在龍井區鱻盅火鍋旗艦店舉辦火鍋公益周開跑儀式，現場議員們共同煮鍋，放菜的放菜、下肉的下肉，最後再將鍋物分別打包，相當認真，陳春雄更搬了一袋「重量級」的白米，一行人共同前往林阿嬤家送物資，林阿嬤更直呼「看到大家一起來關心，有說不出來的高興，相當感謝」。

華山基金會龍井區愛心天使站站長柯玫香表示，林阿嬤過去的房子蓋在水利地上，政府徵收後就無家可歸，林阿嬤用積蓄買了3個貨櫃就在此定居；林阿嬤身體不好，平時要照顧唐氏症的兒子及長期洗腎的丈夫，無論在環境、經濟和心理上都負荷，盼透過大家的力量，一同支持華山基金會所做的每個服務。

華山基金會表示，基金會提供弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，全台設立近400個愛心天使站，服務約3萬位長輩；大台中區服務約2400名長輩，免費提供關懷訪視、陪醫、護甲、年節關懷等，現正發起2023常年服務暨第20屆「愛老人 愛團圓」公益行動，誠摯邀請各界響應「愛老＋1」1950元／位（1250元送愛到家＋700元愛心年菜），讓長輩感受愛與關懷、不再孤單。愛心專線：（04）2563-0422 梁先生。