逆勢拓點展店加上疫情常態化外食餐飲市場快速復甦，推升全家國際餐飲業績成長，全家國際餐飲董事長吳勝福29日表示，今年全家餐飲發放的年終獎金可望優於去年的於2.5個月，同時看好後疫情時代餐飲內需市場，全家國際餐飲為加速培育人才除既有員工2023年起薪將調升7％至8％，新加入的正職員工起薪為34,000元至37,000元，並將重啟表現良好員工至海外研修機制，希望藉此吸引更多的人才加入。

成立於2010年的全家國際餐飲集團為全家便利商店之關係企業，成立至今陸續自國外代理引進「大戶屋」日式定食、「bb.q CHICKEN」韓式炸雞與「沃克牛排」等餐飲品牌，並於今年再創雲端廚房「享吃便當」，同時第一個自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」已進駐天母大葉高島屋並將於12月1日盛大開幕。吳勝福表示， 全家國際餐飲擁有全家集團連鎖展店優勢與經驗，為在疫後持續擴大營運動能，全家國際餐飲除將持續導入國外新品牌入台，亦將收購台灣市場好的餐飲品牌，兩路並進方式擴展餐飲事業版圖。

為搶攻年產值90億元的燒肉餐飲市場商機，全家國際餐飲繼自國外代理引進「大戶屋」日式定食、「bb.q CHICKEN」韓式炸雞，以及「沃克牛排」並成功發展連鎖後，首度自創品牌開設「IKIGAI燒肉專門店」，為搶攻「單身經濟」，標榜主推「個食型」套餐，菜單上並月20種『個食型』燒肉套餐，同時280元起就可以輕鬆開烤，一個人吃燒肉亦能馬上開烤。

因應天母商圈特性，「IKIGAI燒肉專門店」營時間自上午11點延長至晚上12點，每周一至周五（國定假日除外）晚上九點至11點半並推出「星光優惠」，指定商品可享星光半價優惠。為炒熱人氣，開幕優惠活動包括：開幕雙人套餐優惠、持活動DM到店點主餐贈餐點、打卡牆拍照上傳抽主餐、FB留言抽贈品等。