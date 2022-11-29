現代女性因生活作息不正常、壓力大、免疫系統下降，再加上近期天氣忽冷忽熱，私密處搔癢及紅腫的人數上升，桃園醫院醫護指出，念珠菌感染是婦女極常見的病症，但大多數婦女都會選擇自行到藥局購買藥物，若輕忽搔癢症狀反覆發作，最後易造成更嚴重的陰道炎、子宮頸縻爛情況，勿自行買成藥，應至專業院所就醫。

桃園醫院婦產科醫師劉政賢指出，念珠菌感染屬於感染性陰道炎，一般的正常陰道分泌物是清澈、無色無味的，但如果分泌物有變多，呈現白色濃稠狀，有些還會像豆腐渣或起司狀，且會陰部出現騷癢、紅腫等症狀，此時就要懷疑自己是否有感染的情形。

劉政賢說，平均每10個婦女就有7至8人曾經患此症，有一半的婦女每年覆發好幾次，而正值生育年齡及性生活活躍的女性較容易患上陰道炎，常因為懷孕陰道叢菌的改變、飲食習慣、月經前後、疾病因素等，容易引發念珠菌感染原因，最不外乎的就是身體抵抗力弱、私密處悶熱、會陰部未保持乾燥清爽等，面對念珠菌感染，大部分會依照病人的狀況開立適當的抗生素、塞劑或藥膏使用。

桃園醫院婦產科病房護理師張婷婷則呼籲，女性的私密處敏感又脆弱，非常需要呵護，如果日常沒有好好正視它，接下來的感染日子難以視而不見，平常應遠離壓力源，包括勿熬夜、晚睡、勿長期久坐，另要提升免疫力、選擇寬鬆且通風的衣服、多喝水、衛生棉要勤更換、少吃甜食等，只要注意日常衛生、保持良好的生活習慣，切勿自行購買成藥或自行停藥，應前往專業的院所就醫，可避免陰道發炎加劇及反覆發作。