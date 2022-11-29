遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運（2606），今（29）日舉行新船「裕寰輪」雲命名儀式，這艘海岬型散裝貨輪是裕民子公司裕民航運（新加坡）公司委託青島北海造船廠建造的四艘210,000載重噸海岬型散裝貨輪的第三艘。

新船命名典禮由遠東集團董事長徐旭東主持，並邀請新加坡華僑銀行環球企業及投資銀行部總裁陳德隆先生之夫人李慧萍女士為「裕寰輪」命名，同步在青島北海造船廠及新加坡透過視訊連線參與，讓台北、青島及新加坡三地的賓客，共襄盛舉。

裕民現有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）、海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，加上合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸。

裕寰輪船長299.92公尺，船寬50公尺，配置最先進MAN B＆W主機，安裝導流罩、消渦鰭，及採用低阻防污漆等節能措施，搭配船隊安全管理數位化系統，貫徹裕民的綠色航運信念。

此外，主電機均配備氮氧化物處理系統（SCR），滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI（船舶能效設計指標數）低於基準線-30％，其超低油耗表現超越IMO第二階段EEDI -20％的要求。此輪符合船舶效能指數（EEXI），且導入裕民創建的船舶安全管理系統（FSM）的船舶性能模組，可依據船隊運營需求精確規畫、統計、預估船隊任何時段的碳強度指標（CII），裕寰輪專注於系統智能化加上綠色節能，令裕民的競爭優勢如虎添翼。

裕民海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。