綜合俄羅斯國防部近日報告，經過長時間的防守，俄軍向利曼市（Limen）、巴赫穆特（Bakhamut）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）方向開展攻勢。而在北邊庫普揚斯克（Kupyansk）、南邊札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）方面上，俄軍仍然處於防禦狀態。

儘管天氣條件惡劣，可用兵力大量消耗，烏克蘭軍隊仍設法繼續在斯瓦托沃地區（Svatovo）嘗試進攻行動。烏軍自斯瓦托沃以北和斯瓦托沃-克爾米納公路沿線發起攻擊，而烏克蘭破壞小組（SRG）在克爾米納（Kremennaya）西南方向的森林地帶活動，而俄軍則在立昌斯克市（Lisichansk）地區展開了攻勢，盧甘斯克民兵部隊（LPR）突破了烏克蘭軍隊的防線，並且進入斯皮爾涅（Spirne）住民地。

RU forces entering Spornoye again. Still can't get over the fact that "Spornoye" means "contested" and it's precisely this village that changes hands a bunch of times pic.twitter.com/wq2trdDBIm — Russians With Attitude (@RWApodcast) November 28, 2022

在斯瓦托沃以北，具有戰略意義的沃羅希洛夫斯科耶（Novoselovskoye）定居點的爭奪戰仍在繼續。11月27日，俄羅斯國防部報告稱，烏軍對該住民地發起的另一次攻擊被阻止了。據稱，俄軍對烏克蘭軍隊集結區實施的炮擊造成了30多名烏軍傷亡。

據俄羅斯軍方消息，從11月25日至27日，烏克蘭軍隊計劃對庫澤米夫卡（Kuzemovka）進行另一次重大攻勢。俄羅斯情報部門追蹤了一個打擊群（Strike Group）在哈爾科夫地區的集結，這個打擊群用以加強烏克蘭在該地區的集團軍，這批增援部隊主要由外國軍隊組成，包括前波士尼亞和阿爾巴尼亞軍隊的士兵，以及來自羅馬尼亞的的士兵。

俄防部推測稱，這次行動的指揮權被委託給了來自熱舒夫（Rzeszów）的波蘭軍官，不過他們的野戰營地和補給據點遭俄羅斯發現，11月26日，俄羅斯軍方報告說，在哈爾科夫地區的Velikiye Khutora村附近，波蘭國際兵團的臨時部署據點遭到了飛彈打擊，近1000名戰力當中，造成了數百人死傷。為此，烏克蘭指揮部將增援部隊從赫爾松地區重新部署到庫普揚斯克。

在利曼地區，11月27日，俄羅斯砲兵阻滯了烏克蘭軍隊在LPR的普洛先卡（Ploshchanka）附近的進攻行動。俄羅斯軍事指揮部聲稱，烏克蘭軍隊在這一方向的損失達到50多名軍人死亡和受傷。

11月28日上午，烏克蘭軍隊繼續試圖向普洛先卡發動攻擊，但沒有成功。今天，烏克蘭軍方被迫以較小的部隊進行進攻行動。主要以30名士兵組成的小隊搭配幾輛步兵戰鬥車上推進，儘管在惡劣的天氣條件下，烏軍在該地區活動的增加證實了烏克蘭軍事指揮部並沒有放棄佔領斯瓦托沃和切斷北頓內茨克（Severodonetsk）聚集區的計劃。