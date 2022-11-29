45歲陳姓男子因失業缺錢，日前在延平南路一帶閒晃，亂翻路邊1台機車上的外賣箱，發現裡面有1頂帽子和1件夾克，陳男偷走後試穿，發現帽子頭型不合隨手丟棄，外套則據為己有，警方獲報後循線逮捕陳嫌，陳獲知帽子是市價7000元的義大利名牌Monkler時，還驚訝表示：「有這麼貴嗎？」
中正二警方19日接獲1名外送員報案，指稱他放在機車外賣箱的帽子、夾克，被人翻動竊取，其中帽子價值7000多元，夾克也要3000多。
南海所警員顏君芸獲報後調閱監視器，發現1名男子曾靠近機車，還在路口試帶帽子，發現不合後將它隨手丟棄，警方次日前往案發地巡邏，陳男果然再度出現，身上還穿著昨天偷來的夾克，當場將他逮捕。
陳男警訊時，辯稱因失業缺錢，才會在路邊閒晃，看到機車就去翻後車箱、外賣箱，亂槍打鳥沒上鎖的機車行竊，在獲知帽子要價7000元時，還驚訝表示「這麼貴？」訊後被依竊盜罪送辦。
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