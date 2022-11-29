針對網傳「選務人員快速唱票未亮票」的影片，屏東選委會29日坦承是東港國小194號投開票所有疏失，將會追究責任。（謝佳潾攝）

針對網傳「選務人員快速唱票未亮票」的影片，屏東選委會29日坦承是東港國小194號投開票所有疏失，主任管理員解釋是因場地狹小所致、加上現場監票人都表示有看到票，所以就一直這樣開下去，但這有瑕疵，是不可取的，將會追究責任。

屏東選委會總幹事楊新發指出，昨天下午看到網傳影片後，選委會就開始展開調查，後來發現是東港鎮東港國小194號投開票所有疏失，今天一早就到東港鎮公所約詢該投開票所的主任管理員、主任監察員。

楊新發說，從影片中可以很明顯得看到，該選務人員的開票過程與大家所認知的不一樣，「他並沒有亮票」，這確實是瑕疵，而主任管理員解釋，這是因為場地狹小，要分2組開票，要做這個動作在速度上會比較慢。但楊認為，這不成道理。

楊新發說，主任管理員還有另一解釋指出，現場有10個民眾在看開票，其中有2個是政黨推薦的監察員，該2人都坐在前面監票，開票時主任管理員有問說有沒有看到票，得到的答案都是「有」，所以就這樣一直開下去。但楊認為，唱票沒有亮票會造成瑕疵，這是不可取的，待中央選舉委員會的公文下來後，會視情況予以適當的懲處。

楊新發說，該主任管理員是里幹事，有過4次選務經驗，主任監察員是國小老師，首次擔任監察員，他們都認為大家有看到票就可以了，但沒亮票就是有瑕疵，所以之後的任何一場會議、檢討會，都會拿這個案例出來講，囑咐大家以後千萬不要再有這種情形發生。

至於該投開票所是否重新驗票？楊新發說，驗票的可能性將由法院裁定，194號投開票所的開票結果，蘇清泉拿467票、周春米258票，蘇候選人在這個投票所的得票數很高，要指定這個開票所驗票的可能性應該不高。