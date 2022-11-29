都要睡覺了，卻老是覺得肚子餓得無法睡，胃腸肝膽科主治醫師邱展賢表示，要注意是否有消化性潰瘍問題，因為通常到晚上會感覺餓，排除當天吃得太少的因素外，通常是發育中的孩子容易餓；而成年人吃過晚餐，睡前卻餓到睡不著，通常是胃酸分泌過多導致，因為食物快速消化讓肚子容易餓，通常這種情形，可能有胃發炎或十二指腸潰瘍的問題。

●靠吃緩解不適 應盡速就醫釐清病因

由於胃酸過多讓人餓得慌，所以很多人睡前非得吃消夜不可，靠著食物中和掉胃酸之後，才會覺得舒服。邱展賢提醒，很多消化性潰瘍的人，靠著吃東西中和胃酸，減緩症狀掩蓋問題，但是，胃酸持續不正常造成的消化性潰瘍仍持續進行；一直存在的潰瘍可能因天氣或壓力等問題，突然發生胃出血、腸胃穿孔等危險，所以，如果總是在晚上餓醒或睡前不吃就無法入睡，最好要先排除消化性潰瘍的問題。

●選鹹食物為優先 醫：這些東西少吃

若當體重已經變成健康問題，因為「餓了就痛」是消化性潰瘍的症狀，在食物的選擇上，邱展賢建議，最好選「鹹」的食物，盡量少吃甜口味的食物，而像湯圓等糯米類不易消化的食物也不建議，尤其是有胃食道逆流的人。

此外，如果沒有乳糖不耐症，牛奶其實也是不錯的選擇，但不要選擇加糖的調味乳，否則也會促進胃酸，誘發腸子脹氣；最重要的一點是，消夜最多只能吃到6分飽，睡前1小時要吃完，吃完也不要馬上躺下來。

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