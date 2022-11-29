Wales and England fans clash in Tenerife.



Some Wayne Hennessey impressions.



The same bloke being punched to the ground by a Wales fan and an England fan.



Accurate chair-throwing.



The beautiful game.



(Vid: @Hauvetime)pic.twitter.com/QwWWIvcemM — Gareth Davies (@GD10) November 26, 2022

英格蘭30日凌晨進入B組最後決戰，對手就是自家聯合王國裡的威爾斯。兩隊球迷開賽前已經先打了一架，西班牙的特內里費島成為他們的戰場。酒吧裡的椅子被搬出來互扔，人群中有球迷以拳頭、飛踢進行攻擊。這場混戰發生在英格蘭小組賽0比0被美國逼和之後，可以想像那時英格蘭球迷的心情相當惡劣。

B組碰巧有英格蘭最不想輸給的兩個對手：美國和威爾斯。英格蘭遭到美國0比0逼和的時候已經遭到球迷指責，對戰威爾斯雖有練兵的空間（英格蘭除非輸4球以上都可晉級），但他們真的想讓威爾斯一起晉級？

媒體賽前詢問英格蘭：「你們兩國之間有什麼恩怨嗎？我們外人其實不太懂。」英格蘭總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）無意激化矛盾，只是風趣地用手比劃著說：「威爾斯在這裡，我們就在他們隔壁，如此而已。」引起全場大笑。

2016年歐國盃，英格蘭爆冷1比2敗給冰島，網路上卻流傳著一群威爾斯球員歡呼慶祝的影片。拍下影片並拿到聊天群組分享的球員威廉斯（Jonny Williams）表示，他不後悔拍攝慶祝影片，如果威爾斯真的爆冷擊敗英格蘭，他也會再拍一次慶祝影片，「到時候會拍影片的可就不只我一個人了。」

威爾斯歌手伊旺（Dafydd Iwan）前日在杜哈西灣對數百名威爾斯球迷說：「我有一個關於星期二的夢，就是我們將要痛宰英格蘭！」伊旺是個國族主義者，但無論是否基於國族矛盾，沒有退路的威爾斯必須戰勝英格蘭才能晉級。

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