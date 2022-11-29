搶攻聖誕節浪漫餐飲商機，天成文旅華山町餐酒館在平安夜與聖誕節推出「聖誕四人分享餐」每套4,580元＋10％，12月24日至25日限定販售，四人同行平均每人1,260元可享用到主廚特製的「Mole巧克力烤雞腿」，肉質厚實味美的「爐烤聖路易豬肋排」，以及鮮美彈牙的透抽與干貝等主餐，套餐依人數包含迎賓小點、沙拉、濃湯、義大利麵、主餐、蛋糕與調酒，佳節與三五好友聚餐享用美食，感受濃厚的聖誕氣氛，共度美好食光。

天成文旅華山町餐酒館「聖誕四人分享餐」以主廚特製的起司雞肉捲，與墨西哥辣豆玉米脆片做為迎賓小點揭開序幕，澎派的海陸雙主餐嘗的到烤雞、BBQ與鮮美海鮮，Mole巧克力烤雞腿的巧克力醬是用道地的La Costen辣椒醬搭配紅辣椒、番茄醬、肉桂粉與80%的苦甜巧克力等辛香料熬製而成，將Mole醬淋上經舒肥後的雞腿上，甜鹹滋味交織些許辛辣，經典重現墨西哥風味，爐烤聖路易排選用肉質厚實的豬肋排，美式風味的BBQ醬以大量洋蔥、BBQ醬、啤酒、蘋果泥、蜂蜜等辛香料熬製而成。

Q彈的炭烤透抽搭配鮮甜的香煎干貝，滿足饕客對海鮮的慾望，其他餐點有清爽開胃的聖誕花圈沙拉、濃郁滑順的松露野菌濃湯、泰式風味的紅咖哩鮮蝦義大利麵以及巧克力口味的樹幹蛋糕。搭配此次活動特別推出的四款聖誕特調，分別有傳統歐式風味的香料熱紅酒「香酚華山町」、酸甜果香味十足的「ROSE Sangria」、香醇濃郁的視覺系新品「酒釀櫻桃可可飲」以及濃郁茶奶香點綴渾厚威士忌「鍋煮威士忌橙香奶茶」。

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