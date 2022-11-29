一位球迷以小博大，投注運彩，一口氣抱走440萬彩金。（何昱奇提供／馮惠宜台中傳真）

2022世足賽熱烈開打，也引起民眾投注運彩熱潮，台中傳出有民眾採包牌串關模式投注，結果僅花不到1萬元就抱走440萬彩金，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇證實該名客人是典型「以小博大」，除眼光獨到，也獲幸運之神加持，他提醒彩迷投注應量力而為，切莫沉迷。

世足賽帶動台灣運彩銷售熱潮，2022年卡達世界盃小組賽第二輪結束，台灣運彩銷售已達31億元，已超過2014世界盃24億元的總銷售，同時也較2018年世界盃第二輪結束時銷售成長超過70％，全民瘋運彩的程度，各地都可見到年輕人夜間前來彩券行邊投注邊看比賽情景，更有不少民眾獲幸運之神眷顧贏得彩金。

台中市傳出有一民眾28日針對塞爾維亞對上喀麥隆，以及迦納對韓國兩場賽事為投注標的，採選擇正確比分下注並包牌串關，用3：2、3：3、2：3兩場比賽互串，一組900元共下11組，也就是一模一樣彩券花9900元買了11張，結果完全命中正確比分，將可抱回440萬元彩金。

一位球迷以小博大，投注運彩，一口氣抱走440萬彩金。（何昱奇提供／馮惠宜台中傳真）

其中，塞爾維亞對上喀麥隆結果塞爾維亞真如該民眾投注3：3（100倍），而迦納對韓國也依其投注3：2（40倍），串兩關就是100倍乘40倍等於4000倍，一注100元就是40萬，乘以11張瞬間抱走440萬，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇證實此事說，該名客人是典型「以小博大」的投注模式，堪稱眼光獨到的厲害角色。