有「藍營空戰天后」之稱的國民黨台北市議員徐巧芯，以2萬7205票勇奪台北市第三選區（松山、信義）得票冠軍，支持者為之喝采。徐表示，她對抗塔綠班、側翼網軍毫不眨眼，卻為國民黨台南市長候選人謝龍介落淚，因為她在謝、國民黨高雄市長候選人柯志恩身上，看到國民黨應該要有的樣子，她也常問自己：「如果每個人都跟謝龍介、柯志恩一樣拚，國民黨怎麼可能不會贏？」

徐巧芯今（29）日在臉書發文表示，這幾天大家都看到她為了謝龍介落淚，其實這是一個很複雜的情緒。她說過，「眼淚要留給值得的人」，對抗塔綠班、側翼網軍的過程當中，她內心從沒有一絲波瀾，卻被今年大選南部拚盡全力的選將們深深感動。

徐巧芯指出，「在準備好自己之後，義無反顧的拚盡一切，不放棄任何一絲希望，堅定相信能贏，但接受所有的結果，在下一戰更加的奮勇」，這是她在謝龍介、柯志恩身上看到學到的。這是她所想要的未來，這也是她認為國民黨應該要有的樣子，所以她很感動。徐強調，她看到了他們巨大的背影，讓她不至迷失方向，讓她知道自己還不夠努力，還沒有做到自己的極限，讓她知道我還有無限的可能；她沒有停下腳步的資格，她沒有自滿的本錢與空間，她甚至沒有一絲可以浪費的時間。

不僅如此，徐巧芯強調，她問自己：「如果妳沒有像謝龍介、柯志恩那麼拚，妳憑什麼贏？」她也問自己，「如果每個人都跟謝龍介、柯志恩一樣拚，國民黨怎麼可能不會贏？」徐喊話：「誰說污泥滿身的不算英雄？」不管跟側翼作戰，或在艱困選區掙扎，我們總是帶著希望跟絕望作對，它從來不容易。會受傷，會留疤，但這個戰場就是這樣，咬著牙也要走下去，決鬥只有一瞬間，你必須在當下的那一刻獻出你的所有。徐更向謝龍介、柯志恩致謝：「謝謝你們，讓我可以看到並相信這一切，在擦去眼淚以後更堅定的向前。這是我要的未來。」