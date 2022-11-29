物價飆漲，自己煮未必比較省，一名女網友表示，聽公司女同事說，婆婆要求每天只能花200元煮一桌5人份的晚餐，且要有魚、有肉、有菜和飯後水果，她為幫助女同事，集合其他人集思廣益，仍想不出符合婆婆標準的菜單，貼文曝光引發網友咒罵，也有人出奇招，建議「每天買不同口味的罐頭，一餐下來200元有找」。

原PO昨（28）日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，公司女同事抱怨，婆婆要求她每天都要開伙煮5人份晚餐，但只給她200元採買，且規定必須有魚、有肉、有菜及餐後水果。

原PO表示，物價飆漲用200元煮一餐根本是天方夜譚，「我們集思廣益仍想不出來，大家有什麼好建議嗎？」貼文曝光，網友紛紛直呼根本是刻意刁難，「叫婆婆示範一次」、「這個不合理要反抗啊！叫婆婆用200元採買她口中有魚有肉有菜的菜單好嗎？」、「女同事該想的是如何不卑微度日吧！200元我會叫她們呷賽啦！」、「真是夠了，她還生活在50年前嗎？直接嗆明不煮了，誰愛吃自己煮吧」。

留言中也有人出奇招，「既然經費有限，大家就共體時艱，吃簡單點，我建議買自助餐50元白飯（一人10元）、大茂素肉醬1罐（肉）30元、愛之味條瓜1罐（菜）35元、茄汁秋刀魚1罐（魚）48元、鳳梨罐頭35元一罐，全部198還找她2元，有魚有肉有菜有水果，架上選擇多還不重覆」、「買最便宜的爛水果、菜攤撿地上的高麗菜葉，吻仔魚買50元、絞肉50元，這樣就都有了」。