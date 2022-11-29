雷擎入圍今年金曲、金音獎的最佳新人。（浮氣音樂提供）

李權哲拿下今年金曲獎最佳專輯製作人。（浮氣音樂提供）

今年入圍金曲獎最佳新人獎的雷擎，攜手甫獲金曲獎最佳專輯製作人的創作鬼才李權哲於今(11／29)日推出全新單曲〈Summertimes〉，兩人本來是IG上的網友，後來一見如故，雷擎說，兩人在 2021 年台灣疫情爆發的夏天認識的：「那段日子去哪邊都不方便，我們就約在他家的錄音室jam，結果我瘋狂愛上去找他，沒事就開到內湖玩整天的音樂，剛好我們那時候都在做自己的專輯。〈Summertimes〉是做完專輯隔了幾個月、今年夏天寫的，其實開始的也很突然，想像著在澀谷聽著The Cardigans的夏天斑馬線，我們一天就寫完了！」

李權哲則表示：「我是彈吉他的人，我覺得我在跟吉他相處的感覺，就是雷擎和鼓相處的感覺，我們兩個在jam的時候都不用講話，那個東西一下去，經典樂團的感覺就出來了，大概就是知己難逢。」在內湖區的兩人、任憑意識飛行在澀谷的夏日車水馬龍中，投兩罐販賣機咖啡，買一支路邊小販的薄荷冰淇淋，歌曲具象的畫面感隨著自然成形的詞曲創作一併呈現。

兩人都是阿嬤帶大的，所以在相處上有很多共同的感受，有相見恨晚、惺惺相惜的感覺，兩個人對樂器都有很自然的體感，也很想要一起玩團，但還沒計劃到那邊。而〈Summertimes〉選在逐漸入冬之際發行，「就是坐此岸望彼岸的感覺，即使寒冬冷風將至、也要給自己個溫暖美夢。把所有青春能量都宣洩在樂器上，一顆簡單直球丟給大家接～冬天也有時候會突然有好想出去玩的想法，我們這首歌就來了，希望大家聽到這首歌能夠有蓄勢待發的感覺！」