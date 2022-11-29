卜蜂(1215)今(29)日下午舉行業績發表現，董事長鄭武樾審慎樂觀看待2022年的業績表現，預期應該會比去年創造好的業績，至於2023年度，在全球的禽流感及豬瘟零星發生下，雞、豬價應該都能維持，加上，新廠加入營運貢獻，公司還是照著既定的方向在走。

2022是特別的1年，有疫情、俄烏戰爭、通膨、升息、運費也都增加，原物料成本不斷墊高，鄭武樾說，還好公司為了要成長，每年都有做投資，成果陸續顯現，營運不缺新的動能，預期今年度應該還是能比去年創造好的業績，至年底止營運應該是審慎樂觀的。

世界變化也很大，鄭武樾說，英國禽流感殺了5000多萬隻雞、美國也有禽流感無法進口到台灣，至明年上半年，雞肉市場仍是短缺的，雞肉價格應該不錯，另外，蛋雞也因禽流感而缺貨當中，價格也能維持。在豬肉價格方面，墨西哥的豬傳出疫情，美國當地不少豬肉進入墨西哥市場，目前豬肉價也在漲，在這種情形下，預估至明年上半年為止，豬價應該還能維持高檔。

展望2023年度，卜蜂不少新的成長動能，包括氣冷室屠宰場、洗選蛋的產線、沙門氏菌疫苗雞蛋，加上將有新廠開始營運，鄭武樾認為，公司照既定目標在前進。