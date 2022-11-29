本次九合一選舉民進黨僅拿下5縣市，民進黨立委高嘉瑜將原因歸咎於側翼網軍選前到處出征別人。然而，被外界視為「側翼」的臉書粉絲團「盾牌牙醫史書華」，直接到高嘉瑜臉書留言質問高嘉瑜側翼定義為何？「包括我這種拿真名跟事業在幫你們的老百姓嗎？」這番言論卻慘遭高嘉瑜一語嗆爆。

針對高嘉瑜將民進黨慘敗的原因歸咎在側翼網軍處處出征，「盾牌牙醫史書華」27日在高嘉瑜臉書留言表示，「我口不出惡言，你遭遇劫難時我幫你說話，政策被攻擊時幫你們澄清。就想問高嘉瑜，你的側翼定義？包括我這種拿真名跟事業在幫你們的老百姓嗎？」

對此，高嘉瑜回應，今年而已，並表示當她在為民眾反應台灣快篩和血氧機價格、規定等諸多不合理問題時，「史書華全都振振有詞反對。全部反對」。高嘉瑜說她在問政、質詢，堅持要求之下，衛福部最終同意了民眾進口自用快篩，以解決國內快篩又貴又缺；衛福部最終也同意了放行唾液快篩，讓台灣的孩子不用一再受戳鼻之苦；衛福部最終還是放寬了血氧機相關規定，讓台灣民眾買血氧機從3500元高價起跳能降至550元。

高嘉瑜諷刺道，她在為人民爭取的過程，史書華全都反對。還好，衛福部最終能聽進民怨，「史書華說在『幫你們的老百姓』，喔，是嗎？」

高嘉瑜這番言論吸引超過9400名網友按讚力挺，並表示「我來朝聖盾牌牙醫史書華被洗臉的這一個moment」、「擁著這麼高的聲量權及團購力的人，說自己是一般老百姓......我也是醉了」、「盾牌被破防了」、「會叫自己盾牌的本身就是一件可笑的事，好好的牙醫不當，整天在粉專po文」、「看到側翼崩潰 真的很開心」、「笑死，不是說自己是主力，跑來對號入座幹嘛，不要崩潰好嗎？」