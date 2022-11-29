今年初以來 Fed 為打擊通膨，祭出強力升息政策，截至11月已升息 15 碼，若 12 月如市場預期再升息 2 碼，美國今年度利率就大幅上揚 4.25%，在強力升息環境下，全球股債市場也受到明顯的衝擊，MSCI 全球股市指數今年最大跌幅達 30%、彭博巴克萊美國投資等級公司債指數最大跌幅也達21%，不過隨著利率大幅攀升，股債持續修正，從危機看見轉機，以投資等級債券為例，迎來過去七十年以來最佳的甜蜜進場點，此時逢低布局全球龍頭股債，時機好、價格甜、收益佳。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊分析，美國2023 年上半年核心通膨率將有機會明顯回落，核心通膨率很可能低於聯邦基準利率，屆時將達到聯準會所設定的實質正利率目標，美國升息終點約在5%至5.25%區間，隨著升息終聲響起，利率對於全球股債的壓力將逐漸減輕，股債未來轉為多頭的方向將逐漸明朗。

目前全球股債市的評價水準也在過去十年相對低點，惟長期布局龍頭股債、贏在股債多頭起漲的好時點。依據歷史數據顯示，全球龍頭股和優質債券在停止升息後，報酬表現更是優異，以全球百大企業為例，聯準會停止升息1年後績效即達30.70%，3年後更達92.5%，優於全球中、小型股。

資料來源：理柏資訊2018/12/20~2021/12/20。前次升息循環最後一次升息日為2018/12/20。全球百大企業係以標普全球100指數為代表、全球中型股係以MSCI全球中型股指數為代表、全球小型股係以MSCI全球小型股指數為代表。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，除了未來停止升息的正向因素外，全球優質龍頭企業擁有大者恆大、競爭力持續領先的發展趨勢，身為產業龍頭，必然擁有關鍵技術、掌握核心競爭力等護城河要素，從歷史表現也觀察到從歷史表現也觀察到全球百大企業的毛利率從2012年的30%成長至2021年的38%，更佐證優質龍頭企業在護城河優勢下所展現的競爭力與獲利能力持續提升；回顧過去歷次升息循環結束後的股市表現，全球百大企業股價表現更是遠勝其他中小型企業。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊進一步說明，今年以來股債市場震盪反覆，行情常常出現過度樂觀或悲觀的現象，預估短期市場仍屬震盪格局，因此建議投資人佈局以擇優質股債動態配置策略，可說是攻守兼備的最佳逢低進場方式。元大全球優質龍頭平衡基金特色聚焦龍頭股和優質債券兩大資產，且絕不投資垃圾債，待利率走勢明確和景氣樣貌清晰後，將可為投資人創造長期穩健增值的績效表現。