918強震，花蓮縣府協助南區5個受災鄉鎮復建工作，國民黨黨部及海外菲律賓與舊金山分支成員、由前立委童惠珍陪同，今到縣府捐款150萬元，專款用於救助地震災害。縣府社會處統計，918地震專戶已收到1千600餘萬元，感謝各界慷慨解囊賑災。

縣長徐榛蔚感謝遠從菲律賓返國的台商與常委、華僑，在異鄉為中華民國打拚，這是國家力量的延伸，在各個產業界不斷開花結果。台灣發生天災、還是弱勢團體也需要，華僑朋友都伸出援手，及時給予支持，也讓花蓮縣0918地震受災戶在災後復建工作能獲得及時的協助。

前立委童惠珍表示，事實上在地震發生時，海外華僑非常掛念，菲律賓黨工、華僑也計畫組團返國慰勞，因當時縣府忙於協助災後工作，加上選舉在即，因此將行程延後。150萬元是國民黨菲律賓海外支部主動捐贈，透過她居間安排，救助0918震災重建工作。

縣府社會處表示，918震災以來，縣府自10月14日至11月30日於「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」針對此次0918震災公開募款，截至目前已收到1千6百多萬元，專款帳號018038098191（臺灣銀行花蓮分行），感謝各界善心人士紛紛慷慨解囊賑災。

在復原工作，目前受理住家建物修繕補助1643件、汽機車財損案件100件、一般住家財損案件3143件、災害慰問金105件、醫療補助申請案件28件，總計受理5019件，已核發件數4005件。縣府也關心農友權益，受理農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金等相關補助措施，藉由公私部門協力，期盼災後復原工作能夠順利進行，同時也感謝台積電基金會、慈濟基金會義舉，協助修繕受損房屋，讓民眾盡早恢復正常生活。

今天參加捐款儀式的有：國民黨菲律賓總支部中評委許金星、丁金煌、菲律賓總支部常務委員丁俊峰、舊金山國民黨聖馬刁分部委員童惠莉、前立委童惠珍、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華等人，並祝賀徐榛蔚當選連任。