「2022台灣東馬技職高等教育展」今(29)日在東馬詩巫黃乃裳中學綜合體育館正式登場。本次教育展由台灣教育部指導，台灣醒吾科技大學主辦，馬來西亞砂拉越留台同學總會及沙巴留台同學總會協辦，最大特色在首次以技職科技大學為主軸，並依據馬國學生來台就學專業分析，各參展學校以多樣化的動態實作及體驗來展現教學特色及成果。

首場開幕典禮於11月28日在馬來西亞詩巫黃乃裳中學大禮堂舉行，由大會主席砂拉越留台總會長蕭財特主持，台灣駐馬來西亞經濟文化辦事處教育組張佳琳組長、台灣教育部技職司專門委員胡士琳、詩巫教育廳廳長Ahli Bin Chikba代表劉運發教育官及黃乃裳中學署理董事長拿督錢本統分別致詞。

「特色學習小站」進行馬林糖實作教學，很多學生特地來教育展參與活動，顯示學生對此教育展的重視程度。(醒吾科大提供)

台灣學生親自示範及教學蔬果雕刻及鹽雕，讓現場同學體驗享受手作樂趣。(醒吾科大提供)

砂拉越留台同學會總會長蕭財特首先對主辦單位醒吾科大及詩巫留台同學會用心籌備致上謝意，他表示台灣彈性多元的學制，完整嚴謹的教育品質，安全的環境與親民的學費都是吸引大馬學子赴台深造的主因，相信本次教育展會圓滿成功，他也特別感謝台灣教育提供各種管道幫助東馬學子赴台留學。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處教育組張佳琳組長在致詞時特別指出，有別於以往教育展，技職教育展是以科技實務為主的展覽。她強調台灣是缺乏天然資源的國家，但在經濟與科技等各面向發展能在世界佔有一席之地，靠的是台灣有充足的人才！台灣技職校院無論在師資、設備與專長領域上在全球獨佔鰲頭，多年來，培育為數甚多之專業技術人才，為台灣經濟發展奠下深厚根基。

四面八方前來的學生，積極詢問台灣各校的相關資料，也很開心能有這次體驗的機會。(醒吾科大提供)

砂拉越華文獨中董聯會主席天猛公拿督劉利民參觀動態特色展示區。(醒吾科大提供)

教育部專門委員胡士琳亦表示，近年來台灣積極透過新南向產學合作國際專班、國際專修部專班、一般班國際專班、海青班等管道等班別招募新南向學生，其中不少生源是來自馬來西亞，顯見台灣是馬來西亞學生留學首選國家之一。也深切期望在既有合作基礎上，能積極協助馬來西亞學子來台就學圓夢，進而為兩國合作發展做出更大貢獻。

黃乃裳中學署理董事長拿督錢本統表示，日本、德國、新加坡等先進國家非常重視技職教育，瑞士、德國等國家早在幾十年前即將技職教育列為國家主流教育。在馬來西亞，包括華人在內，許多家長沒有認識到技職教育的重要，他們刻板的認為只有不會唸書的人才選擇技職教育，這是非常錯誤的觀念。

馬來西亞自2013至2015開始把技職教育列為國家發展大藍圖，然而迄今約只有25%中五畢業生選擇技職教育，馬來西亞技職教育需各界大力推廣。相信在邁入工業革命4.0關鍵時刻，技職教育將越來越重要。

教育部致贈禮品給主賓。教育部專門委員胡士琳(左三)、黃乃裳中學署理董事長拿督錢本統(左四)、台北經濟文化辦事處教育組張佳琳組長(左五)。

「2022台灣東馬技職高等教育展」展出領域橫跨醫護、科技、餐旅、文創、半導體、設計及智能管理等12個特色主軸，展出亮點除「動態實作教育展區」外，更首次規劃44場「特色學習小站」，讓同學除參與動態攤位展區外，另依興趣選擇參加各校「特色學習小站」，透過參與實作體驗活動深度了解各校師資、設備與教學特色。

學生依興趣選擇參加主題，透過自主參與，我技專學校代表有更多時間針對學生有興趣之領域進行升學輔導，並介紹我技專校院之優質師資、設備與教學特色。2022台灣東馬技職高等教育展12月1日及2日還會在沙巴的亞庇建國中學大禮堂展出。

主辦學校醒吾科技大學國安民國際長呼應駐馬教育組張佳琳組長觀點表示，充裕多元的專業技術人才的確是創造台灣奇蹟的重要媒介，在吸取馬來西亞強項同時，也希望台灣經驗能成功於馬來西亞複製。基此，特別感謝教育部先知灼見安排以技職校院為主體之教育展，由參展人數之熱絡及學生與家長之高詢問度，相信這會是一個劃時代具重要代表性的教育展。

砂拉越華文獨中董聯會主席天猛公拿督劉利民於下午時間親臨展場，除慰勉工作人員辛勞外，也花很長時間逐一參觀每個學校攤位瞭解各校特色與專項，對台灣技職高等教育培育人才多元新穎特色及完善教學設備深感認同及讚許，也積極鼓勵東馬學子赴台灣學習最新實務專業技能！相信此次以技職教育為主軸的教育展必定成功、圓滿順遂，開創新機。