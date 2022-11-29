台中港務分公司積極投資港區各項軟、硬體設施，今年1-10月離岸風電貨物裝卸量較去年同期增加875萬噸，成長量近3倍。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司積極發展港區觀光事業，震大金鬰金香酒店日前已經試營運。（台中港務分公司提供）

台中港營運迄今已滿46年，因應國內經濟發展及航運市場的演變，台中港務分公司積極投資港區各項軟、硬體設施，今年1-10月貨物裝卸量達1億1506萬噸，並以離岸風電貨物裝卸量較去年同期增加875萬噸，成長量近3倍，其營運績效最為亮眼。

台中港務分公司表示，「離岸風電國產化專區」共計107.3公頃土地，進駐廠商今年已初收具體成果，天力離岸風電完成首支本土製造葉片，並成功安裝在哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳風場；西門子歌美颯（Siemens Gamesa）離岸風力再生能源再投資承租12公頃土地，擴展既有機艙組裝廠能量，同時計畫生產風電其他相關零組件，未來台中港務分公司仍將本於在地港口營運者角色，持續與相關產業密切交流與合作，攜手共創綠能產業的嶄新局面。

台中港除了配合國家政策作為離岸風電作業母港外，亦積極發展港區觀光事業，由台灣港務公司委託震大集團旗下震一興業營運的海運發展學院園區，與歐洲第二大的國際連鎖品牌「金鬱金香集團」(Golden Tulip Hotel)合作打造國際級酒店-震大金鬰金香酒店，甫於11月對外試營運，不僅是台中海線首家國際品牌酒店，並目標成為台灣首家歐洲Green Key認證的綠色環保旅館，可望為港區帶來更多元觀光風貌。

台中港務分公司表示，台中港亮眼的營運成果，仰賴港區各界夥伴先進共同努力與合作，促使各產業開枝拓葉，為台中港及鄰近周邊繁榮發展更邁進一步，未來仍會秉持港區大家庭共存共榮理念，致力打造優質、多元及綠色永續的台中港。