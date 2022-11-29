大S與汪小菲結束10年婚姻滿一周年後風波仍未平，24日大S親自澄清沒傷害過汪小菲，也尊重張蘭，引來張蘭親上火線代兒子發10點聲明反擊，卻遭網友酸「陰陽怪氣」，還有眼尖網友發現該聲明自曝大S手上握有對汪小菲不利證據，而張蘭隨後刪文，外界好奇張蘭這次發文目的為何？作家H認為：「她是希望用這聲明再度來激怒大S一家人」，似乎想藉此維持新聞熱度。

近日台灣狗仔葛斯齊、作家H等人上《新聞挖挖哇》，談到汪小菲出軌疑雲，葛斯齊好奇問在場嘉賓，如果男生上酒店跟小姐有親密動作是否算是偷吃？主持人認為應該算是營業行為，因為有付錢，不算是出軌，像是逢場作戲，但葛斯齊說，站在狗仔的角度來看，只要名人跟非正宮或非配偶有親密舉動，在他們眼裡就判定是出軌。

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而在張蘭替兒子所發的聲明中，指出：「您（大S）保證絕不會對本人口出惡言，那麼先前的諸多威脅、惡毒、涉及恐嚇的苛酷言語，我願意相信不是您的本意，或只是在精神狀況有問題時所為」，對此，作家H認為這段的意思就是暗指大S平時精神狀態差，曾講出威脅恐嚇的言語，「但事實上，我們從媒體上看到的汪小菲，反而比較像是那個意識不清楚，然後出言恐嚇的人，所以我真的搞不懂」。

作家H進一步說，他覺得一切都是有計畫性的，聽說家務事爆發後，張蘭的直播頻率變多，旗下產品也衝出百萬、甚至千萬的銷量，他不認為張蘭的聲明是為了止戰，相反地，「張蘭發這篇是什麼意思？『不行，你如果這個事情就這樣停下去，那我酸辣粉怎麼賣呢』」，就作家H而言，這聲明感覺是想再度激怒大S一家回應，「也好讓這個狗仔繼續，他們希望你們繼續發揮、發酵，事實上這是媒體生態沒有錯，這是一個做生意的好時機」。