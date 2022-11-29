Amundi鋒裕匯理資產管理發布2023年全球投資展望報告。2022年全球動盪不斷，投資人神經緊繃地關注地緣政治緊張局勢、歐洲能源危機、以及黏滯的通膨壓力。儘管如此，隨著聯準會政策轉向的日子越來越近、資產評價變得具有吸引力，全球投資前景亦有望漸趨明朗。

Amundi鋒裕匯理預期全球經濟成長率將從2022年的3.4％下降至2023年的2.2％，且多個已開發國家與新興市場的經濟成長將停滯。在歐洲，能源供給短缺與通膨壓力仍是拖累經濟成長的主因。物價高漲的危機將使得歐洲在今年冬天陷入經濟衰退，接著再緩慢復甦。然而，這不代表通膨壓力將獲得緩解。另一方面，美國聯準會積極緊縮貨幣政策，此舉尚未成功抑制通膨，但已加劇下半年經濟陷入衰退的風險。

此外，新興市場將跟隨已開發國家的腳步，進入「低成長、高通膨」的環境，只有大陸是例外。我們已將2023年大陸GDP成長率預估值自5.2％下修至4.5％，但仍遠遠優於今年疲弱的經濟成長表現的3.2％，因為我們預期大陸房市有望回歸穩定，經濟活動將逐漸重啟。值得注意的是，即便大陸房市銷售數字已接近週期低點，但是決定經濟前景的關鍵並非房市，而是大陸能否有耐心地推動經濟重啟。

展望2023年，大多數的時候通膨仍將居高不下。各國央行將延續「不計一切代價」的政策，避免1970年代的危機重演。儘管2023年貨幣政策仍有進一步緊縮的空間，但是緊縮力道將比2022年和緩。歐洲央行與英國央行在最新發布的政策聲明釋出鴿派訊號，顯示政策緊縮力道將放緩。在日本，我們認為美元升值終將迫使日本央行啟動政策緊縮循環。聯準會升息循環的終端利率將成為左右美國經濟前景的關鍵：倘若終端利率逼近6％，美國陷入經濟衰退的機率也就越高。

以總經面而言，我們預期新興市場的經濟成長將減速，不少國家可能陷入經濟衰退，例如拉丁美洲與東歐，同時整體通膨將維持高檔。如此環境不利於風險性資產，加上全球金融環境持續緊縮，最終料將在循環後期觸發空頭市場。故此，新興市場利差將擴大，短時間內新興市場當地貨幣債券的殖利率亦將攀升。儘管如此，我們認為到了2023年下半年，全球將逐漸進入較為有利的環境，新興市場資產亦將重獲投資人的關注。

考量全球經濟成長減速以及企業獲利將在2023年上半年衰退，投資人應暫時維持防禦性布局，以黃金與投資級信用債作為布局重心。未來一年投資人應隨時準備調整布局，充分把握浮現的投資機會與日益低廉的投資評價。到了2023年下半年，眼前各種挑戰有望消散，屆時景氣循環料將改善，投資組合亦可逐漸增持風險性資產。

如今，債券重回投資人懷抱，當中又以高品質信用債尤獲青睞，但流動性風險、企業財務槓桿、以及各國政策分歧對外匯市場的影響皆是投資人須關注的焦點。

由於殖利率已在2022年大幅攀升，加上2023年將持續籠罩在經濟衰退的風險之中，現在債券已重拾往日分散配置特性，股債60／40配置投資組合應可重獲投資人青睞。

未來幾個月，隨著評價修正告一段落，屆時股市應可浮現進場時機，其中又以美國股市與高品質／價值／高股息股票值得青睞。投資人應逐漸增持歐洲、大陸、景氣循環股與深度價值股。

居高不下的通膨意味投資人需配置更多實質資產，例如基礎建設，藉此提升對抗通膨的韌性。儘管私募債券的評價已開始下修，但大多數仍擁有強勁基本面，且房地產亦具備良好的分散配置效果。

2023年，新興市場的分歧將進一步加劇。通膨與貨幣政策前景較為溫和的國家，例如拉丁美洲與歐非中東具有吸引力。整體而言，聯準會政策轉向將在明年下旬進一步提升新興股市的吸引力。短期內，投資人應聚焦高品質的新興亞洲國家，例如印尼。展望2023年下旬，我們預期股市表現將改善，特別是科技相關主題與國家，例如韓國。

此外，新興債市亦有望隨著全球環境趨於穩定，在2023年下半年展現吸引力。地緣政治局勢，尤其是中美緊張關係與政策錯誤是投資人必須關注的主要風險。

新冠肺炎疫情危機與俄烏戰爭造成的後續效應，將使得長期ESG投資主題持續表現受惠。投資人應針對能源轉型、糧食安全、以及地緣政治催化的製造業回流趨勢等主題建立投資部位。社會投資主題將重新獲得關注，因為勞動市場惡化與通膨壓力將促使各界更加重視社會層面因素。

Amundi鋒裕匯理集團投資長Vincent Mortier表示，展望2023年，上、下半年將呈現截然不同的環境，且有諸多風險值得我們關注。債券重回投資人懷抱，資產評價變得更具吸引力，以及上半年聯準會政策將轉向等因素料將造就值得把握的進場機會。

Amundi鋒裕匯理研究中心主管Monica Defend認為，投資人將在明年面臨嚴峻挑戰：全球經濟成長趨緩、歐洲能源短缺、通膨居高不下、以及歐美國家面臨經濟衰退風險。投資人應在2023年採取防禦性布局，但隨著各種挑戰在下半年消散，投資人亦應準備隨時掌握股債投資機會。除了通膨壓力之外，地緣政治亦是左右未來幾季總經趨勢的關鍵。