苗栗青年在2021年、2022年9個國際發明展中，囊括69面金牌、51面銀牌、15面銅牌，表現亮麗，縣長徐耀昌11月29日上午在國際會議廳表揚獲獎青年，並期許他們再接再厲，再創「菁」彩人生。

苗縣育達科大、君毅中學、建台中學及就讀外縣市慈濟科大、雲林科大、元培醫事科大、朝陽科大、崑山科大、修平科大等苗栗青年，在2021 ASIE美國科學暨發明展、2021第15屆IWIS國際華沙發明展、2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展、2021泰國國際發明展、2021第32屆馬來西亞ITEX國際發明展、2021澳門國際創新發明展、2022第25屆莫斯科國際發明暨創新科技展、2022第33屆馬來西亞ITEX國際發明展、2021澳門國際創新發明展等9個國際發明展中的傑出表現，獲得高度肯定。

育達科大與君毅、建台中學師生聯合組成苗栗校際聯盟研發團隊，在高雄KIDE國際發明展分別以「物聯網智能瓦斯和電力控制系統」與「工業廢棄溶劑變能源-分散式燃料氣化機組」、「懸吊式超音波洗濯」、「穴點按摩器」、「深層按摩輔助器」、「背負式割草機用的省力裝置」、「護腕酒精滅菌噴霧槍」摘下7金。

其中備受關注的「物聯網智能瓦斯和電力控制系統」是利用物聯網技術，判斷建築物是否發生火災，可以立即關閉瓦斯氣閥及電源開關，同時系統會立即通知屋主，避免災害擴大和生命財產的損害。在前瞻性與實用性均獲得評審一致肯定，更獲頒大會創意獎殊榮。

除了在地學子，苗栗在外縣市就學就業中的青年成績也相當優異，修平科技大學賴永瑄在2021泰國國際發明展、2021、2022第32屆馬來西亞ITEX國際發明展、2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展、2021、2022澳門國際創新發明展，1 人囊括了12項大獎。

元培醫事科技大學組成的苗栗隊，為了解決病患與臨床獸醫師的需求，發明「膠囊填充器」、「填充膠囊選擇器」，優化了現有膠囊填充器的功能，這個讓小動物治療上更加順暢的作品，同時囊獲2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展金獎和銀獎；

崑山科技大學視覺傳達設計系學生的作品「藝術拼貼教材」，在28個國家、412件作品突圍獲獎，該作品以採用臺灣特有鳥類為圖案設計，豐富的圖案變化與色彩，讓拼貼藝術變得容易，除榮獲2021第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展金牌獎，更獲得大會頒發「教育類特別獎」的榮譽，表現亮眼。

縣長徐耀昌恭喜獲獎的師生在激烈的競爭中脫穎而出獲得佳績，同時感謝指導老師用心栽培青年學子，為苗縣爭光，並鼓勵同學們秉持兼具理論與實務的精神與態度，持續精益求精，提升競爭力，開拓自己的一片天。