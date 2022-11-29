台灣1年有3000餘人死於交通事故，機車、老人與酒駕為主要原因，其中機車死亡事故又以剛拿到駕照的年輕人佔多數，交通部公路總局研擬更高強度的駕照考試，除調整筆試題目，也推動實際道路考試，明年4月由14家駕訓班先試辦道路訓練，民眾參加可獲得1200元補助。

據統計，今年1至9月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加，交通事故27萬1660件，造成2293人死亡、36萬0698人受傷，比去年同期增加1萬5377件、增加136人死亡、增加2萬563人受傷。機車佔全體死亡人數6成4，死亡人數1486人，較去年同期增加185人。

公路總局局長陳文瑞表示，2019年至2021年約有2萬8000多人參加機車駕訓班，與沒有參加的人相比，實際上路後違規率降低56％、事故率降低35％，顯示駕訓班有其效果。另外，針對考取駕照的民眾，推出3小時的實際道路訓練，由駕訓班設計課程，就機車事故主要原因，如未依規定讓車、禮讓、安全距離、標誌號線等，強化防禦駕駛觀念，以及針對變換車道、內輪差、無號誌路口等實質道路訓練課程，提升新手行車安全。

陳文瑞說，機車駕訓班的補助為1300元，參加實際道路訓練的補助則為1200元，也就是民眾若2個都參加，最高可有2500元補助，目前全國72個機車駕訓班中，有14家願意參與。

陳文瑞指出，該課程是針對考取駕照的民眾，因此無論是剛拿到駕照或已取得駕照一陣子的騎士都可以參加。至於駕訓班的收費，業者還在做成本規劃，明年4月會有較明確的價格訂定。

交通部長王國材說明，該計畫為試辦，會視推動的成效，再來評估是否把道路路考加入機車駕照考試中。

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