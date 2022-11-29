伊能靜與前夫哈林育有19歲兒子小哈利，2015年她再婚小10歲大陸演員秦昊，並於隔年生下1女小米粒，夫妻倆不時會上節目秀恩愛，沒想到，近日伊能靜突然在抖音曝光一段影片，可見她的淚水不停在眼眶滾動，神情充滿著哀怨情緒，貼文提及「我把眼淚含在眼眶裡」，引起粉絲列出3點揣測，她和秦昊傳婚變。

伊能靜今(29日)在這支泛淚影片的說明寫下，「我把淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了」，還特意用Hashtag標註「用你的眼神治癒我」，見此，有網友列出3點指出，伊能靜近來在微博多PO出獨照或和小哈利的合照，且夫妻倆半年內的微博，都找尋不到各自的動態，況且這次秦昊主演新劇《大博弈》開播，伊能靜不同以往沒幫丈夫宣傳，直呼「這是離了的徵兆，姊夫崩盤了」。

伊能靜眼眶泛淚的影片，引起網友婚變的揣測。(圖/伊能靜 抖音)

其他網友也瘋狂參與討論「怎麼有影片說傳婚變啊，千萬別啊！」、「明星夫妻都是貌合神離的，沒啥大驚小怪的」、「吵架了嗎？不知怎麼回事了」、「我的天啊該不會是離婚了」、「出現什麼情況，最近這麼多瓜我都吃不過了」、「和伊能靜啥意思，等姐姐發文解釋吧」。

有網友詳細列出疑點，指出伊能靜和秦昊7年婚恐觸礁。(圖/微博)

事實上，秦昊過去和伊能靜求婚時，曾立下毒誓：「絕對不會有小三，有小三我就自己殺了自己」，逗得伊能靜樂得彎下腰來，之後兩人也攜手度過7年婚姻，然而前陣子伊能靜在節目透露一段頗為耐人尋思的發言，「婚姻能不能帶給自己安全感，還得看自己，畢竟，另一半又不是自己的醫生」，如今她突然如此感慨，不免讓網友揣測究竟是單純有感而發，或是在訴說自己的故事呢。