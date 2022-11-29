大腸癌晚期絕非不治之症，縮小腫瘤仍有手術與治癒希望！一名50多歲父親工作從不懈怠，希望唸國中孩子能有快樂人生，沒想到貧血就醫竟發現自己已罹第四期大腸癌，最壞恐剩1年生命。在個案與醫師努力下，先用標靶藥物與化療腫瘤縮小後，再手術切除，成功保護生命，觀察約兩年未見復發跡象。

●大腸癌初期症狀不明顯 25%患者確診時已第四期

亞東醫院腫瘤科暨血液科醫師吳嘉芸表示，大腸癌初期症狀不明顯、確診率不高，雖會有肚子漲、肚子痛或排便習慣改變等不適感，但由於特異性不高，很容易讓人忽略。根據衛福部最新公布的2019年癌症登記報告統計，扣除原位癌，大腸癌患者確診時，僅約19.4%在第一期，24.8%在第二期，30.0%在第三期，25.8%在第四期。

吳嘉芸進一步說明，第一期大腸癌病患，能開刀治療後追蹤觀察；第二期與第三期病人在手術後，多數須配合術後化療藥物，殲滅可能殘留身體的癌細胞，降低癌症復發機率；第四期患者因腫瘤已轉移到其他器官，例如：肺臟與肝臟，絕大多數個案只能使用化療與標靶藥物對抗癌症，但有少部分第四期患者仍可接受手術。

●標靶配合化療增加可手術病患 5年存活期最高增加至50%

吳嘉芸醫師指出，同樣發展到第四期，大腸癌與其他癌症不太相同，如果在多專科團隊評估判斷下，病人腫瘤轉移在一定程度內，加上化療與標靶藥物能有良好效果，讓腫瘤體積明顯縮減，就能夠展開手術，根據國健署統計，一般第四期大腸癌患者，5年存活率約13.5％，若能手術則大幅提高至20%至50%。

吳嘉芸強調，治療大腸癌會依基因差異，使用不同標靶藥物，2021年健保已將RAS（KRAS與NRAS）基因檢測納入給付，加強精準醫療強度，如果RAS基因沒有突變，就能使用人類表皮生長因子受體（EGFR）單株抗體標靶藥物，打擊癌細胞縮小腫瘤，增加第四期大腸癌可以手術病患人數，提升存活期。

吳嘉芸提到，根據近期一項第三期臨床實驗發現，RAS未突變第四期大腸癌患者，當腫瘤發生在左側大腸，使用人類表皮生長因子受體（EGFR）配合化療，腫瘤縮小機率能從7成提高至8成，也讓原本僅約1成病患能接受手術，提高至2成，讓更多病人有機會能手術治療，擺脫病魔的生命威脅。

●縱然未達可手術條件 標靶配合化療也大幅延長存活期

吳嘉芸也說，即便不能手術，第四期大腸癌患者在標靶藥物與化療配合下，平均存活期能大幅延長至2.5年至3年，反觀消極面對疾病患者，不願跟著醫生腳步治療，存活期恐怕僅有半年至1年左右，臨床曾有個案確診後就拒絕治療，再出現已是半年後，身體瘦弱由家人推著前往診間，沒隔多久就離開人世。

●糞便潛血輕易檢查大腸癌 異常症狀與家族史要留心

吳嘉芸呼籲，任何癌症都是越早發現，治療方式越多，治療成果也越好，對大腸癌而言，目前最簡單方式就糞便潛血檢測，一旦檢測出陽性，醫生會馬上安排大腸鏡檢查，確認大腸內是否有息肉或腫瘤；另外，當觀察到自己身體發生大腸癌疑似症狀，不要有任何遲疑，盡快就醫確認狀況。

吳嘉芸提醒，發現排便習慣突然變化、上廁所時看到血便、或糞便明顯變細，就要趕快就醫確認原因；如果親人有大腸癌病史，或曾經切除大腸息肉，自己就要加強保持警戒，定期安排大腸鏡檢查，及早發現大腸內異常變化，就讓醫生能有更充足治療方式協助對抗疾病，達到提高治癒率或延長生命目標。

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