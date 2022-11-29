旅遊業者雄獅(2731)表示，公司遭網路駭客惡意攻擊電腦作業系統，資安團隊發現後隨即啟動內部資安相關防禦機制與應變作業，除已向法務部調查局通報協助外，並同步委請外部資安雄獅技術專家共同處理，並持續加強資安管理。目前營運及出團狀況均正常不受影響。

雄獅遭網路駭客惡意攻擊電腦作業系統，目前接獲通報，不法人士有假冒謊稱為飯店員工、雄獅員工、銀行或信用卡客服人員等，並以訂單錯誤、重複扣款、提供特殊優惠等不實理由向消費者進行詐騙。

雄獅說明，從不法人士詐騙手法研判，目前遭不法利用的資料可能包括：近半年購買訂房、機票、票券、證照等訂單資料，涵蓋訂單聯絡人姓名、聯絡電話及購買商品內容，但不包括旅客信用卡交易訊息。

為求謹慎，雄獅特別呼籲最近半年購買上述產品的民眾防範遭受詐騙，亦已透過簡訊、電話語音、網站聲明及雄獅所有通路門市向消費者說明並提醒，「雄獅或任何旅遊商品供應商均不會以電話要求提供信用卡資料、要求至ATM轉帳或至任一金融機構要求匯款至不明帳戶等動作，亦不會以訂單錯誤或重複交易等為理由要求消費者提供帳戶資料。消費者若有疑惑或問題，請撥打至雄獅客服專線02-87939696或反詐騙專線 165」。