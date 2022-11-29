網紅「館長」日前在直播中聲稱，「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了，不給辦」等，刑事局29日嚴正駁斥並非事實，警方辦案全依證據程序，不會手軟，相關案件不僅已逮捕多人、並有多人遭到起訴與判刑，都可在「司法院全球資訊網-查詢服務-裁判書查詢」公開網站上查詢，不應扭曲事實、以訛傳訛。

警方表示，自2020年8月館長槍擊案發生迄今，經持續溯源擴大查辦，先後已實施4波行動，包括在案發後迅速逮捕劉姓槍手及幕後寶和會林姓會長等嫌，並均已遭起訴判刑。

去年北檢指揮偵辦，查緝天道盟美鷹會精神領袖王鑫等嫌到案，士檢今年初指揮偵辦，查緝北市土方公會理事長、綽號毛毛蟲的王嫌等46人到案，查扣11輛砂石車、初估市值4400萬元，另針對涉嫌北土南倒依偽造文書及廢棄物清理法等罪起訴。

第4波在今年10月查緝天道盟美鷹會中和分會長鄧等6人到案，其中鄧姓首惡羈押禁見。

警政署強調，打擊幫派為當前治安工作第一要務，向來秉持「勿枉勿縱」原則，要求證據到哪裡，就辦到哪裡，並務必貫徹向上溯源、向下刨根作為，對於任何幫派組織及成員涉犯不法，必嚴加究辦，絕對沒有不能辦的案件，更沒有不敢辦的案件。