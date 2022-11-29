泰國一名地方官員今天說，泰國中部一座佛寺所有僧侶的毒品檢驗均未通過，而被解除職務，使得佛寺唱空城。

法新社報導，這名官員告訴法新社，碧差汶省（Phetchabun）汶桑藩區（Bung Sam Phan）一座佛寺的4名僧侶昨天檢測甲基安非他命（又稱冰毒）呈陽性反應，包括住持。

官員還說，這些僧人已被送到醫療院所戒毒。

他說：「這座佛寺現在沒有僧侶，附近村民擔心他們無法做功德。」做功德包括信徒供奉僧侶食物。官員表示，會派出僧侶前往佛寺協助村民。

根據聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime），毒販經常利用緬甸撣邦（Shan State）、寮國、泰國的「金三角」走私冰毒。在泰國街道上，只要不到20泰銖就能買到毒品。

東南亞各國當局近年來查獲冰毒數量屢創紀錄。

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