國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，提出「屏東38萬有效票竟開43萬票」等疑慮，28日親赴屏東地院聲請證據保全及重新計票後，對於選委會的滾動式累計說法不接受，預計在中央公布當選名單後，向地院提出選舉無效、當選無效之訴，最快將於12月2日下午採取法律行動。

「瑕疵太大，我不能接受！」蘇清泉指出，這次選舉的開票過程瑕疵實在太多，但不論是中央選委會或是屏東選委會，他們都認為這是小瑕疵，他不能接受，團隊已經蒐集很多證據，將一併呈給法官判定，預計待12月2日中央公布當選名單後，將向屏東地院提出選舉無效、當選無效之訴，最快當天下午行動。

蘇清泉說，這次開票過程亂七八糟，選舉人數變來變去，不知道的還以為是非洲在開票，「哪有38萬有效票竟開43萬票」，實在亂來，他不接受選委會的解釋，一切就由法官來判定，法官說什麼，他就相信。

對此，屏東選委會再次澄清有關網路謠傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」一事，選委會強調，11月18日公告縣長人數為67萬9330人，開票過程中各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，因此不同時間點會因滾動有不同票數出現，最終縣長選舉結果有效票數為44萬3153人，並非網傳38萬數目。