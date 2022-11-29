唐林（左起）、紀寶如、林松義、李炳輝。（陳俊吉攝）

方芳芳、林松義、李炳輝、唐玲、紀寶如、紀麗如今（29日）出席2022「愛抵家」弱勢長者公益居家服務天使贊助記者會，73歲的李炳輝今被問及是否已收到尾牙活動邀約，他坦言到因為疫情的關係目前都還沒收到邀約，黃子佼今早在社群發文表示只要廠商邀約李炳輝演出，即會將酬勞打9折，借此挪預算給對方，李炳輝感恩的說：「真的很感謝佼哥」。

日前李炳輝被拍到身型消瘦地在菜市場表演並收取酬勞，他發揮幽默說道：「我本來就這麼瘦，人家都說瘦的人不會中風，結果我還是中風了，人就是要維持快樂的心，我平常愛吃豬腳，所以我都叫它是中風腳」；近日，李炳輝妻子身體不適，無法隨時在身旁照料他的生活起居，李炳輝說：「她血壓又升高，但她有叫我跟大家說感謝你們的照顧」。

紀寶如也緩頰說，「輝哥在菜市場跟人收費，讓大家覺得好像在行乞？不！那是他的工作，他覺得他很快樂，就跟街頭藝人一樣願意打賞，他不是可憐，大家是喜歡他的歌，給他意思意思的酬勞，大家不要把他寫的像行乞」他是覺得很開心的。

林松義（左）許願能上歌唱節目。（陳俊吉攝）

出席同場活動的81歲資深藝人林松義，許願將來能上年代的歌唱節目《那些年，那些歌》大展歌藝，他最後還清楚講出在該節目第38台播放，語畢就被眾人笑虧：「不要打廣告啦！」