隨著國際旅遊熱潮再現，訂房平台奧丁丁揪你（OwlJourney）宣布攜手兩大國際合作夥伴，提供台灣、美國、日本各大城市逾6萬間飯店和旅宿，下階段將開放歐洲、東南亞各國房源，同時再推薦10大美國、日本特色飯店住宿，搶攻跨年、春節連假海外旅遊市場商機。

奧丁丁集團（OwlTing Group）2019年推出訂房平台奧丁丁揪你，儘管2020年即面臨全球疫情爆發，但透過開發台灣各地質感旅宿、積極響應國旅補助活動並釋出加碼優惠，持續耕耘國旅市場逐漸站穩腳步，並推出全年度住宿累積計畫，提供實質回饋提升平台黏著度。

奧丁丁揪你並與旅遊電商奧丁丁體驗攜手推出「奧丁丁揪你體驗」APP，提供一站式訂購住宿及體驗行程。2022年前三季業績較前2年同期年增率呈現指數型成長，較2020年暑期旺季國旅大爆發期間住宿需求增逾7倍，平均客單價更成長逾3成，邊境開放前景可期。

瞄準出國旅遊蓬勃商機，奧丁丁揪你宣布攜手全球最大酒店住宿供應商HotelBeds 與日本前三大旅行社之一的KNT CORPORATE BUSINESS合作擴大站上海外房源，包括台灣、美國與日本各大城市逾6萬間房源，涵蓋飯店、Villa、旅館、民宿等豐富房型。

奧丁丁揪你業務經理蔡宛芷表示，平台自去年就開始為邊境開放和旅遊市場復甦準備，並陸續攜手HotelBeds及KNT CORPORATE BUSINESS，首階段開放台、日、美上萬筆房源，下階段將串接東南亞、歐洲等各國房源，持續拓展平台地區與旅宿豐富性，提供多元選擇。

蔡宛芷指出，近期Google觀察旅遊趨勢顯示，目前從日本、新加坡、美國入境台灣的旅遊熱度最盛，看好外國旅客來台住宿需求，除了目前支援的中文、英文、日文，未來將持續擴增不同語系介面、拓展旅宿選項，讓全球旅客都能透過平台輕鬆探索各地特色房源。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱指出，集團深耕旅遊產業多年，旗下旅遊相關事業體包括奧丁丁區塊鏈旅宿管理系統OwlNest、奧丁丁體驗OwlTing Experiences、奧丁丁揪你OwlJourney、故事所OwlStay。

王俊凱表示，近年雖受疫情影響，仍持續發掘台灣在地體驗與質感旅宿，同時自去年起備戰全球旅遊市場，透過攜手國際旅遊夥伴、推出全球住宿累積計畫、持續開發多元語系介面等多管齊下，希望在後疫情時代提供更多全球在地深度行程與特色住宿體驗。