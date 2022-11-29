收緊的金融環境和經濟衰退的前景，都將成為歐洲股市在2023年的致命傷；主要地區的股市也將下滑到今年十月的低點。

在過去兩周接受路透調查的基金經理人和策略師預測，歐洲Stoxx 600指數到明年中將滑到408點，較上周五收盤低了8%。

儘管受到美國緩升息預期的影響，歐股近期開始復甦，但是預計Stoxx 600指數維持走在較大的年度跌勢，為自2018年以來最大跌幅；今年至今，目前已下跌約10%。

激進的升息將對實體經濟產生影響，並在未來幾季衝擊到(企業)獲利，巴克萊策略師Emmanuel Cau說：「我們預計歐洲將步入淺層的衰退，這將導致明年的獲利下降約12%」。

該項調查也顯示，受利率將見頂的預期推動，Stoxx 600指數可能會在明年下半回升，到2023年底會達到434點，較上周五的收盤點小幅下跌1.5%，距離今年1月創下的歷史高點仍低了12%。

Evli駐芬蘭的資深投資組合經理Tomas Hildebrandt表示：「各個資產類別的溢價風險上升，最終將達到一個臨界點，將有必要轉向更注重回報的投資」。

「但是如果通膨前景開始顯著獲得改善，或是烏克蘭戰爭至少達成停火協議，情況可能會出現改變」。

然而投資人擔心，未來幾個月歐元區股市將落後於其它股市。由於能源危機和烏克蘭戰爭，該區域經濟特別地脆弱；歐洲央行正穩步地提高利率，以打擊物價壓力。

瑞信全球股票策略主管Marc Haefliger說：「由於經濟前景看起來頗具挑戰性，我們的經濟學家預測歐元區將出現衰退」。「我們預計獲利將會惡化，在戰術層面上，我們看到該地區表現不佳。經濟放緩將不成比例地打擊到歐元區市場」。

追蹤歐元區藍籌股的Stoxx 50指數，預計到明年中將較上周五下跌7.9%，來到3650點，並且在明年下半年穩定在該水準，然後在2024年初回升。

在貨幣市場方面，預計歐洲央行到明年六月底為止，將再加息150基點(6碼)。

在個別國家股市方面，德國DAX指數到2023年中將到達13209點，較上周五下跌9.2%。法國CAC 40指數和義大利股市的跌幅都將超過15%。西班牙IBEX指數跌幅逾17%。

到2023年中，英國富時指數將來到6700點，較上周五下跌10.5%；但到2023年底，該指數應會回升至7373點。