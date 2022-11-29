TrendForce預估，2022年全球VR裝置出貨量約858萬台，年減5.3%。主要是高通膨衝擊終端市場消費力道、品牌廠商延遲或並未推出新品，以及Meta定價策略調整所致。受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品問世，預計2023年VR裝置出貨量將回升至1035萬台，年增20.6%。

VR/AR市場屬Meta投入最積極，但硬體低價促銷策略與高額投資不成正比，為因應成本壓力而開始轉變定價策略。但產品電池續航力不佳、1499美元的售價高昂，與原本價格差距三倍以上，使Quest Pro難以延續Quest 2的高成長動能，預估Quest Pro今年出貨量最多僅25萬台，要等到2023年推出Quest 3後，Meta的VR裝置出貨量才會恢復明顯的增長，預估2023年出貨量約725萬台。

Sony方面，儘管PS VR2以遊戲機這塊利基市場為主，不容易創造龐大的銷售量，但在軟硬體均無法向下相容、以及VR專屬遊戲的推動下，能針對眼球追蹤、觸覺回饋等新功能提供較好的遊戲體驗，是Sony穩固VR產品市場規模的關鍵，預估2023年Sony PS VR2合計出貨量約160萬台，是帶動VR裝置市場的主力之一。

儘管2023年VR裝置出貨量將會成長，但成長幅度仍受限，主因是現階段VR裝置規格趨勢朝輕薄化、影像品質優化、更多感測功能三方向發展，硬體成本及終端售價提升必定同步提升，從而影響品牌廠商加入的意願。值得一提的是，由於目前Meta仍是領先的品牌廠商，但在成本壓力以及缺乏足夠應用情境的情況下，將會使得領先的優勢開始縮小，TrendForce認為，其他業者則可藉此機會將重心轉往性價比較高的入門款產品切入分食VR裝置的市占率。