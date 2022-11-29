搶救石斑魚產銷，中央推動「班班吃石斑」政策，但卻傳出農委會發函給北市教育局和產發局，11月21日接獲中華民國全國漁會告知11月28日起無法供應各校與團膳業者石斑魚，農委會承諾一學期一定會讓學生吃到4次恐跳票。
新北市教育局則表示，教育局與漁業處及皆無收到農委會函文通知停止供貨，不過漁業處有接獲石斑魚供應廠商反映石斑魚加工量能不足，已函請農委會漁業署協助石斑魚供應單位提升供應量能，而教育局亦已函請教育部提供相關協助。
搶救石斑魚產銷，中央推動「班班吃石斑」政策，但卻傳出農委會發函給北市教育局和產發局，11月21日接獲中華民國全國漁會告知11月28日起無法供應各校與團膳業者石斑魚，農委會承諾一學期一定會讓學生吃到4次恐跳票。
新北市教育局則表示，教育局與漁業處及皆無收到農委會函文通知停止供貨，不過漁業處有接獲石斑魚供應廠商反映石斑魚加工量能不足，已函請農委會漁業署協助石斑魚供應單位提升供應量能，而教育局亦已函請教育部提供相關協助。
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