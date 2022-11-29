年底了，上班族一年最期待的就是領年終，不過一名男網友表示，真的很想現在提離職，又擔心會領不到年終獎金非常煩惱，對此，網友們坦言，除非公司有明文規定，否則一律都是領到再提離職，還舉例「想像女友跟你提要分手，還會再買包給她嗎？」

一名網友日前在Dcard透露，很想提離職但又需要年終獎金，並指出他今年8月開始工作，公司尾牙辦在1月，若提12月底離職這樣還領的到年終嗎？由於工作僅約半年，還不了解職場，因此上網求助。

對於年底離職領不領的到年終，大部分網友皆表示希望不大，「有聽過朋友年底前提離職，被主管以年終為誘因延後到過年後離，但公司不給年終的慘劇」、「沒有法規規定一定要給年終，還是別想了吧」、「大部分都年後才離職跳槽，年前離職，年不好過囉」、「請撐到過年，你一提出年終公司可以不給你」。

還有網友指出關鍵「除非公司有明文規定，否則一律領到再提離職」、「通常不會，除非當初簽約有講好依比例給」，更以拿男女交往來舉例「你就想像你女友跟你提要分手，還會再買包給她嗎？」但事實上會不會給年終獎金，都是依各公司規定，看當初勞資雙方是約定「經常性給予」還是「恩惠性給予」，前者是工資的一部分必須要給，後者可不給。