大陸閩字號漁船29日於大肚溪外41浬處越界捕魚，台中海巡隊追了6海浬強勢登檢。（台中海巡隊提供）

大陸閩字號漁船29日於大肚溪外41浬處越界捕魚，台中海巡隊追了6海浬強勢登檢。（台中海巡隊提供）

大陸閩字號漁船29日於大肚溪外41浬處越界捕魚，台中海巡隊廣播停船受檢，陸船蛇行拒檢，海巡隊追了6海浬強勢登檢，將陸籍蔡姓船長等13人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡隊線上PP-10031巡防艇今凌晨執行護漁任務，1時許於大肚溪外41浬發現大陸籍「閩平漁756XX」號漁船正拖網作業中，多次廣播停船受檢，但該船蛇行拒檢企圖躲避巡防艇查緝，在海巡人員鍥而不捨追逐6海浬，終於強靠登檢成功。

經清查船上計有陸籍41歲蔡姓船長等13人，該船28日中午從福建省石獅市祥芝港出港，鐵殼船體約100多噸，無漁獲，非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及施行細則第42條等規定，將該船蔡姓船長及船員等13人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

由於目前仍屬嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情期間，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵。

台中海巡隊指出，本次扣留大陸籍漁船船上全員初步量測體溫均正常，並經實施COVID-19家用快篩檢測均為陰性；另經清艙發現豬肉7公斤，依規定通知行政院農業委員會動植物防疫檢疫局台中分局台中港檢疫站派員清消並將豬肉封存帶回銷毀。

台中海巡隊表示，海象轉佳，中部海域常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規畫聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區指揮部統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標，終於29日順利查獲陸船越界捕魚案件，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，對於留置大陸漁民的處所也已重新整修，強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，完備留置調查相關事宜。

同時也呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。