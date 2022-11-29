日本球迷在世足賽後清理球場獲得全球掌聲。

近期網路上流傳一支日本國家足球隊在卡達世界盃輸給哥斯大黎加後、球迷在場邊將垃圾袋中的垃圾「放回」球場的影片，至今影片的觀看人次已經超過600萬。美媒對這支影片進行事實查核，發現影片遭到倒轉等3個線索，實情是，日本球迷在賽後開心地撿垃圾，美媒判定影片「有誤導性」，還日本球迷清白。

不論球隊贏球、輸球、或是甚至不是自己的場子，日本球迷在卡達世足賽賽後撿垃圾的畫面，為他們自己贏得了世界掌聲，就連球隊也在賽後將休息室打掃得一塵不染，獲得國際足球總會（FIFA）讚賞。

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

不過美媒「新聞週刊」（Newsweek）報導，有1.6萬人追蹤的外國網友「Andy Ha」27日在推特帳號上分享一支54秒影片，稱日本球迷在27日日本隊輸給哥斯大黎加後，將垃圾袋中的垃圾放回球場的觀眾席。他在推文中寫道：「日本球迷一邊大笑及微笑，從垃圾袋中拿出垃圾丟在體育場各地的影片。可恥的鏡頭。」

Footage of Japan fans taking litter out of a bag and leaving it all over the stadium whilst laughing and smiling. Disgraceful scenes. pic.twitter.com/M3MjYyIgNf — Andy Ha (@AndyHa_) November 27, 2022

影片中，兩名分別穿著日本藍色球衣及藍色傳統服裝的日本大叔，彎著腰把一袋又一袋的垃圾從白色大垃圾袋中掏出來，放在球場座椅下，兩人也與其他國家球迷互動，露出大大的笑容。

這支影片上線2天已有超過620萬人次觀看，將近13萬人按讚。

「新聞週刊」針對這支影片進行事實查核，並且基於以下幾項事實判定影片為假影片。

第一，報導指出影片為「倒轉」畫面，讓影片看起來像是日本球迷將垃圾放回座位區；第二，影片中的人聲及音樂聽起來也像是倒轉的聲音；第三，影片中出現德國國旗，顯示該場比賽應該為23日日本以2比1擊敗德國隊的比賽，影片最後也出現日本對上德國的最終比分看板。

不過其實影片為倒轉畫面的最明顯線索是，畫面中的所有人都倒退著移動，包括倒退上樓梯、倒退離開座位等。

圖為卡達世界盃日本隊以0比1輸給哥斯大黎加後，日本球迷在場邊撿垃圾。（圖／美聯社）

報導指出，網路上也有2位日本大叔在同個地點彎腰撿垃圾的原始影片，因此判定為有「誤導性」的內容，由於推文中也沒有出現「搞笑」、「喜劇」等字眼，因此不認為是諷刺影片。

這支影片至今吸引超過9000則回應，多數網友直接痛批原Po「噁心」、「可恥」、散播「假影片」，有日本網友砲轟這則影片是為了侮辱日本文化。