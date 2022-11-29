大陸新冠疫情持續，一些地方長期封控給群眾的工作和生活帶來了很大影響，也讓群眾產生了焦慮情緒，強烈期待早日解封。大陸國家疾控局監督一司司長程有全開出解方，各地要進一步加強高低風險區劃分標準的培訓，要全力做好服務保障工作，做好封控隔離人員的疏導，最大限度降低因疫情給群眾帶來的不便。

大陸國務院聯防聯控機制今天（29日）下午就「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置」舉行新聞發佈會。程有全承認，長期封控不僅極大影響人民群眾的正常生產生活秩序，還容易造成焦慮情緒，引發生活困難，這種情況必須予以糾偏和避免。

程有全提出的解方如下：各地要進一步加強高低風險區劃分標準的培訓，組織做好風險區域畫定和管理，原則上高風險區一般以單元、樓棟為單位畫定，不得隨意擴大。在疫情傳播風險不明確或存在廣泛社區傳播的情況下，可適度擴大高風險區域畫定範圍，但要及時通過核酸篩查和疫情研判，快封快解。

程有全表示，對風險人員的判定要以現場流調為依據，不得通過時空伴隨擴大範圍，造成大面積的「誤傷」，最大限度降低因疫情給群眾帶來的不便。

程有全表示，對高風險區既要嚴格管控，做到「足不出戶」，也要全力做好服務保障工作，滿足群眾基本生活和就醫用藥需求。同時，做好封控隔離人員的疏導，加大對老弱病殘孕等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難。