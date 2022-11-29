2023年即將到來，相信大家都會在新年前來個年終大掃除，將家中老舊、不堪使用的物品清除，為了就是把穢氣留在過去，喜氣洋溢迎新年，而塔羅牌老師艾菲爾分享6種方法，只要按照以下方式去擺設指定物品在房間中，便可輕鬆招來桃花運和貴人運。

1.房間乾淨整齊

如果床上、書桌、梳妝台、地上堆滿一堆雜物，將無法吸引桃花，月老看到這雜亂不堪的房間，也會嚇得退避三舍，一間閨房乾淨清潔，也體現了個人的氣質，千萬要表裡如一才好。

2.粉晶點綴旺桃花

招桃花可以在床頭擺放粉色水晶，粉水晶是愛情之石，能增加愛情運，使愛情更甜蜜浪漫，幫助提升人緣，對於常與人接觸的服務業，助提升人際關係，另外，對撫平感情創傷也有極大的幫助，招貴人可以擺放紫色水晶，天然的紫水晶擁有平靜安穩的能量，有助改善人際關係，廣結人緣，在友情、親情、同事之間可以增進感情，增加包容度，能令平衡人際關係，協調糾紛。

3.臥床靠牆有依靠

女生臥室的床，如果沒有靠牆壁就等於沒有依靠，容易讓住這間房的女生嫁不出去，除了睡覺時沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象，建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋，男生臥室的床頭上可以放一些龍的擺飾，為自己增添一些霸氣與氣勢，這樣一來能吸引到條件好的女生。

4.成雙成對好兆頭

許多人喜歡在房裡掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像的照片、海報都請取下，另外，房間裡的擺設，比如櫃子、台燈、音響、枕頭、床頭櫃，都盡量要成雙成對，並且定時清潔房間，丟掉過於破舊的東西，這樣一來就能招桃花姻緣。

5.溫暖臥房生氣旺

臥房光線太暗會讓環境陰暗、潮濕，人的內心也會跟著變得鬱悶、沈重，所以臥室的窗簾不宜太厚重，適時讓陽光透進房間，帶來一絲溫暖希望的感覺，窗簾容易生灰塵，記得要定時清潔，臥房的牆壁顏色，可以選擇紅、橘、黃色系，暖色系可以營造一種親密、舒適的環境，並且增添人的情感與活力。

6.真花帶來真情意

在床頭櫃或梳妝台上擺放雙數粉百合或是紅色系的無刺玫瑰，都能幫助桃花運勢大增，而塑膠花、乾燥花、永生花缺少生命力，不適合拿來當開運花卉使用，反而會招來爛桃花，讓你避之唯恐不及，如果房內有仙人掌也需移除。