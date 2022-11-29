台南沿海地區的流浪犬困擾地方已久，始終難以有效解決，學甲區今年發生女騎士為閃避流浪犬而當場重傷的事件，引起地方關注，市府動保處規畫設置臨時收容所，並委由各區公所盤點轄內適合場地，但許多推薦的地址，卻卡在鄰地和地目不符等問題，讓公部門推行上甚為艱難。

台南沿海流浪犬追車致傷的事件頻傳，使如何解決流浪犬問題受到重視，市府2年前規畫設置學甲動保園區，但遇到民意反彈，造成公部門推動上很為難，這次學甲發生機車女騎士摔成重傷，很多鄉親認為流浪犬隻應集中管理，也讓擱置多時的動保園區議題，再引起地方討論。

不同與傳統印象中的動物收容所，市府規畫的學甲動保園區兼具遊憩功能，又能達到收容犬隻目的；農業局動保處說，設置動保園區的終極目標是解決流浪犬問題，目前依然在審慎評估，計畫沒有要喊停，該做的也都持續進行。

為了解決流浪犬襲擊或傷人問題，農業局今年年中委託雲林科技大學的專業團隊，運用無人機和AI人工智慧科技來調查各熱區流浪犬的分布，以利掌握族群數，精準投放誘捕籠；另外也編列2500萬元經費，在各區設置臨時收容所，預計明年開始執行。

不過，臨時收容所的場地難尋，有公所說，找了快速道路橋下和垃圾掩埋場附近2處場域，卻因地目不符被打槍。動保處也坦言，有些公所推薦的場地，都遭遇到法規上不符合設置的疑慮，所以會再請公所找尋適合的地點，若設置完成，會優先收容在地流浪犬。