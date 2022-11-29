民進黨在桃園市議會拿下24席，新人輩出，黃崇真（左起）、許家睿、黃瓊慧、王珮毓和李宗豪都成新科議員，圖為他們在互比象徵功勳的曬痕。（黃瓊慧提供／蔡依珍桃園傳真）

第3屆桃園市議員選舉落幕，63席有43人順利連任，有20名新人，藍綠提名的6名「政二代」都順利當選，但也有8名尋求連任的政壇老將不幸落馬，其中觀音更是上演「2個里長打敗2個老議員」戲碼，藍綠分別斬獲29席和24席，10席無黨籍成關鍵少數，63席共41男、22女，平均年齡49.22歲。

民進黨今年上演「世代交替」，4名政二代順利接棒。黨團總召黃景熙的女兒黃瓊慧，以「qn黃拉結」走跳網路10餘年，曾被封為「鄉民乳神」，以桃園區第三高票、該區綠營最高票當選桃園市議員。龜山區議員林俐玲兒子李宗豪，客家局長、前中壢區議員黃傅淑香兒子黃崇真都順利出線，政治受難者魏廷朝女兒魏筠也當選中壢區議員。

國民黨部分則有平鎮區立委呂玉玲與市議員陳萬得兒子陳韋曄當選；前八德區議員劉茂群的姊妹花女兒同時出戰桃園和八德，妹妹張碩芳順利在桃園區出線，姊姊張碩芬則吞敗。

民進黨現任老將面對「內戰」則中箭落馬，八德區和蘆竹區提名都增加1席，試圖搶更多席次，可惜最後仍維持2席，八德新人許家睿擠掉老將蔡永芳、蘆竹捲土重來的許清順擠掉深耕地方的郭麗華。

而觀音區原2席被民進黨包辦，郭蔡美英和吳宗憲都是曾任多屆議員的老將，豈料這次都中箭落馬，2位里長無黨籍許更生、國民黨吳進昌順利更上層樓成為新科議員。

國民黨龍潭區林昭賢、山地原住民區陳姿伶同樣尋求連任未果。

藍綠在2大票倉各有斬獲，國民黨在桃園區7席全上，其中黃婉如順利10連霸，中壢區則提6中4，老將劉安祺成落選頭。民進黨在中壢區5席全壘打、桃園區則提6中4。