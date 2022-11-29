程姓男子在臉書上以「程大」為名，分析台灣股市走勢及操作心得，吸引網友留言詢問，程男藉此收取2000元至2萬8000元不等服務費，呂姓等3名網友花錢買心法仍被套牢，不甘損失向調查局報案，高雄地檢署偵結後依《證券投資信託及顧問法》將程男起訴。

程男2018年9月間，在臉書個人頁面以「程大」為名，發表個人對台灣股市的分析心得，吸引眾多網友按讚或私訊詢問投資心法，程男收取「服務費」後，將人拉入Line群組「股市成明亮」或另開聊天室，提供股票買賣價格資訊。

呂姓、楊姓、王姓男子分別購買3個月、2萬多元或單次2000元的方案，加入群組或聊天室，聽信程男建議出入股市，沒想到操作不如預期，3人不甘損失，向調查局報案。

檢方偵訊時，程男坦承設立群組，但否認收取顧問費，辯稱是幫忙辦理地政業務的代書費，幫忙空中教學、線上送件等等。

但楊男證稱，程男會告訴他們股票、權證怎麼投資，後來認識很多網友，發現很多人認識「程大」，也知道他會在網路上攬客加入會員。檢方偵結後認定程男違反證券投資信託及顧問法，依法將他起訴。