伊朗革命衛隊一名將領今天說，庫德族女子艾米尼之死掀抗議浪潮，迄今已有超過300人死亡。總部設在挪威奧斯陸的「伊朗人權」則表示，至少有416人死於對抗議活動的鎮壓。

22歲的艾米尼（Masha Amini）疑因未戴好頭巾，在首都德黑蘭遭嚴格執法的道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，引發伊朗各地長達兩個多月的大規模抗議潮。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航太部隊指揮官哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）准將在梅爾通訊社（Mehr）發布的影片中說：「伊朗每個人都受到這位女士死亡影響。我沒有最新數據，但我認為自這起事件爆發以來，這個國家可能有300多名烈士與民眾死亡，包括孩童在內。」

法新社報導，死者包括在與示威人士的衝突中喪生或遭謀殺的數十名警察、軍人與民兵。

伊朗發布的最新官方數據更接近伊朗人權（Iran Human Rights）組織公布的數據。伊朗人權表示，至少有416人「死於伊朗對抗議活動的鎮壓」。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1111129