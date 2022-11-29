48歲男子阿哲周末都會到籃球場打球，日前為了救球，奮力單膝轉身救球，返家卻出現膝蓋腫脹，冰敷3天遲遲未好轉，就醫檢查發現是前十字韌帶創傷性撕裂，經增生療法治療，2個多月即恢復，阿哲更笑說「我又是1尾活龍了！」

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟指出，膝關節負責人體走、跳、蹲、跑、扭轉等運動模式，前後十字韌帶負責維持關節穩定度，是膝關節中最大、最重要的韌帶。

阿哲向醫師表示，當時他急於救球而用力扭轉膝蓋，聽到右膝「啪」的一聲，但因沒有明顯劇痛所以繼續打球，直到膝蓋開始腫脹甚至無法蹲下時，才返家冰敷，3天後還仍沒有消腫，才尋求復健科醫師治療。

徐瑋璟表示，患者就醫時右膝腫脹發熱，且左右膝的抗阻穩定度有明顯差異，經超音波檢查，發現膝蓋內積液嚴重，立即採用關節抽吸，吸出約30C.C.血水緩解腫痛，經核磁共振影像檢查，確認是右膝前十字韌帶撕裂；經注射PRP增生療法，約2個多月即恢復原有生活品質。

徐瑋璟強調，針對十字韌帶受損的患者，會依據其嚴重度及本身活動型態規畫治療方案，例如傷勢較輕、平時以靜態活動為主，會建議適度休息輔以肌力訓練；若傷勢較嚴重且生活型態活躍，則會建議考慮關節鏡修補手術或韌帶重建。

徐瑋璟也提醒，中高齡民眾從事激烈運動前，務必先暖身10至20分鐘，運動時則可穿戴護膝等輔具，秉持適度運動不逞強的原則，才能動得久、動得健康。