王世堅喊蘇揆下台！ 狠酸「若想賴誰也趕不走」

民進黨這次九合一大選大敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，行政院長蘇貞昌也口頭請辭，但獲慰留。對此，台北市議員王世堅今(29)日提及，蘇若這時候下台，社會上還會對他留下好評，若仍硬拗在位置上，如果是被社會逼走，「那真的是夠難看」。

王世堅今日受訪時表示，民進黨身為中央執政黨，更知道這次挫敗所帶來的意涵。他提到，蔡總統早在六年前就職就呼籲黨內所有黨公職，應該謙卑謙卑再謙卑。王世堅認為，這句話六年來有許多在朝的院長、官員們、公職們沒有深刻的聽進去，經過這次挫敗，他相信這些倨傲的官員們會痛定思痛，「這是我們應該要做的第一步」。王世堅強調，要謙卑謙卑再謙卑，永遠都要謙卑的善待社會，在人民面前，所有的官職、公職都應該要謙卑，因為所有的官職、公職都是公僕，都是人民老闆的夥計，夥計永遠都要聽老闆的話。

至於倨傲的官員包括蘇貞昌嗎？王世堅則回應蘇首當其衝是第一位，一切傲慢也是由蘇而起，他起了頭，當然上行下效，所有院長以降、部長、各局處長、所有的官員、公職，或多或少就會有這種僚氣。王世堅認為，所謂權力傲慢就是這樣來的，而這點是民進黨創黨精神跟台灣這種本土精神最反對的。王世堅說台灣的本土化、民主化，是靠兩千三百萬人民這世世代代努力而來，反對的就是那種倨傲不遜，占盡人民便宜還要賣乖。

王世堅認為，這些話蘇貞昌院長應該要聽下去也一定要聽下去，責任政治，此時本來就是蘇院長應該要負責的時候，應該辭職鞠躬下台，蘇若這時候下台，可以展現風骨，功成身退，並留下美麗身影讓全體國人緬懷這段。王世堅說若這時候蘇硬拗在位置上 ，如果是被社會逼走，「那真的是夠難看」。王世堅說他相信蘇院長有他的智慧，應該聽得懂這句話。王世堅強調，若蘇此時此刻走，表示功成身退；社會上還會對他留下好評，如果口頭請辭被慰留，「我再次強調，真想走，誰也留不住；真想賴，誰也趕不走」。