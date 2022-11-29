（新光銀行對二高二低客戶將謹慎放款。圖／本報資料照片）

放款微利時代，新光銀行要針對「二高二低」的放款客戶，進行汰弱留強，新光銀新上任總經理李正國29日在法說會上表示，針對風險高、資本使用高、在新光銀存款低及往來互動低（或資本報酬率低）的客戶，持續汰弱留強，以控管放款風險，拉高客戶對銀行的整體貢獻度。

李正國表示，銀行收益除了考量放款淨利差（NIM）跟存放利差外，也會衡量「資本報酬率」及客戶整體收益貢獻，即除了放款的利息收入外，也會評估同一客戶與銀行往來各類金融商品的手續費貢獻，因此有時會提供較具競爭力的放款利率，以強化客戶往來關係，以利後續進行跨售。

再加上央行升息會先反應在存款利率上，放款利率不會馬上調整，因此新光銀存放利差第三季1.75％，比第二季的1.76％略為走低，第三季NIM亦是1.31％，亦比第二季的1.34％略低。

李正國說，除了提供較具競爭力的放款利率強化客戶關係外，明年新光銀行打算運用中小企業信保基金的能量，降低放款風險及提高資本使用率，但就可能要放棄一部分放款利率的競爭優勢，以換取更多潛在客戶與新光銀行往來，促進放款業務成長，這部分也可能會讓NIM短期受影響。

為控管授信風險，李正國說會持續對二高二低的客戶進行汰弱留強，放款會更謹慎，即企業放款風險較高、銀行要使用較高資本的客戶，在新光銀行存款較低、互動往來頻率較低或資本報酬率較低的客戶。即二高二低的客戶不是新光銀的「好客」。

李正國表示，新光銀亦持續發展科技消金，如房貸、信用卡及消費信貸上，大量使用人工智慧（AI），協助消金人員作更高效的消金放款，如今年前三季新光銀的無擔消金貸款及其他消金貸款分別成長9.8％及9.9％，整體消金放款成長3.8％，明年仍會持大科技消金的力量。