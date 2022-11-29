教育部今在國家圖書館舉辦「2022年海洋教育推手獎頒獎典禮」，新北市自2020年起連三年榮獲「地方政府獎」，教育局長張明文表示，新北市深耕海洋教育，落實「海洋生活、生活海洋」核心目標，響應聯合國永續發展目標（SDGs）第4項「優質教育」及第14項「海洋生態」，集結各校智慧，實踐海洋五大學習主題，規畫課程教學，呈現豐富的海洋教育實績。

教育局指出，以推動海洋教育不遺餘力的三芝國中為例，學校以科技導入，讓海洋教育推動，不受限於疫情或環境。校長黃中良表示，疫情侷限了人們的戶外活動，學校反將此限制，轉為多元、變化的教學方式，透過「MR虛擬實境學習海洋科技」，讓學生在課堂及家中也能學習海洋不中斷。

野柳國小帶領學生復育珊瑚，展開保育行動。校長張錦霞表示，學校以生活化、在地化和國際化的行動，讓學生從復育家鄉的海洋資源出發，在生活中，實踐海洋資源永續。

此外，新北市並成立戶外與海洋教育中心，整合戶外教育與海洋資源，發展課程與教學活動。三重高中教師同時兼任中心主任顏端佑表示，海洋教育應展現海洋素養，當賦予學生學習任務時，所產生的學習動力，將整合知識、能力、態度，形塑素養。因此，中心曾經安排海洋培育行動與關懷的活動，讓孩子引領視障朋友臨海體驗海洋，這是最佳的服務學習機會，也是生活海洋的體現。

教育局表示，今年度以「海好有你A＋ 青春山海現！」為主題，以2020年度研發完成的「新北市海洋教育市級課程18套教案」為基底，逐年加深、加廣，再結合由16套文史書籍中所研發的「青春小伴旅學習地圖」，讓孩子能「親海、知海、愛海」。除了課堂融入之外，期許新北孩子能善用資源，從生活經驗出發，自發性的認識海洋，深植海洋教育素養。