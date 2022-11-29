台東首位國家級認證「人間國寶」的陳利友妹老師開班授課，盼文化繼續傳承。（蔡旻妤攝）

致力排灣族傳統刺繡工藝逾60年，有人間國寶之稱的台東縣太麻里鄉排灣族人陳利友妹29日在國立台東生活美學館舉辦排灣族Kinavatjesan傳統刺繡研習，國立台東生活美學館長江愚表示，希望藉由研習班，讓排灣族刺繡工藝不失傳。

一針一針地把部落生活變成鮮艷的圖案，陳利友妹說，這類傳統技法沒有學校可學，以前部落的茅草屋為教室，父母為師，布和針如同課本及鉛筆。隨著時代變遷，愈來愈少人會刺繡，希望藉由研習吸引大家學習，除了避免失傳，也讓後代及民眾能更進一步認識排灣族傳統文化。

台東首位國家級認證「人間國寶」的陳利友妹老師首次開班授課，學員把握機會認真學習。（蔡旻妤攝）

陳利友妹整理出8種傳統圖案技法，不藏私全在課堂上傾囊相授，不僅包含了部落老人教導後輩做人處事的智慧語彙，更將部落文化、記憶揉合，展現傳統生活記憶及神話傳說，展現在部落階級服飾的圖騰運用。

文化部常務次長李連權致詞時表示，今年甫落幕的台北時裝週SS23開幕秀「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」中邀請了陳利友妹與台灣時裝設計師周裕穎共同跨界共創。陳利友妹用最擅長的刺繡圖案與階級的連結，作為創作主題，以1襲綠色為主的公主裝，呈現最華麗的排灣族女性形象，驚豔四座，為原民時尚提出嶄新當代視角。

排灣族服飾在原住民中最為華麗典雅之一，早期以繁複的夾織廣為收藏家所喜愛，近年來以刺繡的技巧及豐富的紋樣表現族人對刺繡藝術的天份。服飾上的圖紋大多為象徵祖靈的人頭紋、象徵時間的太陽紋、象徵父親的百步蛇紋、象徵母親的陶壺紋及變化多端象徵自然生命的花草。

400年前，初見美麗之島而驚嘆福爾摩沙的歐洲人，將當時歐洲從宮廷流行到民間的「十字繡」帶到台灣，精緻的圖案打動了部落織女，也讓原住民族傳統服裝開始有了變化，其中更以排灣族頻繁使用於服飾的裝飾中。